Travis Scott, David Guetta, Arcángel y más artistas confirmados para Estéreo Picnic 2027

El Festival Estéreo Picnic 2027 reveló su cartel oficial y confirmó el regreso de uno de los encuentros musicales más esperados de Colombia. La decimosexta edición del evento se llevará a cabo durante tres días en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá, con una programación que combina artistas internacionales y propuestas de la escena alternativa latinoamericana y colombiana.

Entre los nombres más destacados aparecen el rapero estadounidense Travis Scott, la cantante británica Charli XCX y el DJ francés David Guetta, quienes lideran una programación que también incluye a Arcángel, Rawayana, The Prodigy y Avenged Sevenfold.



¿Qué artistas estarán en el Festival Estéreo Picnic 2027?

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Estos son algunos de los artistas principales confirmados para el FEP 2027:



Travis Scott: el rapero estadounidense, reconocido por éxitos como Sicko Mode y FE!N.

Charli XCX: la artista británica que ha marcado la escena pop contemporánea.

David Guetta: uno de los DJ y productores más reconocidos de la música electrónica.

Arcángel: referente del reguetón y el trap latino.

Avenged Sevenfold: banda estadounidense de heavy metal.

The Neighbourhood: agrupación de rock alternativo conocida por Sweater Weather.

Rawayana: banda venezolana que fusiona sonidos caribeños, reggae y pop.

The Prodigy: agrupación británica fundamental en la música electrónica.

Milo J: cantante argentino que se ha destacado en la nueva escena urbana.

Sombr: artista estadounidense que ha ganado reconocimiento dentro del pop alternativo.

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El cartel también incluye a RAYE, Lola Young, Leon Bridges, Amaia, Lola Índigo y Violet Grohl, entre otras propuestas de la escena internacional y los seguidores del rock y la música alternativa también encontrarán una programación con artistas de diferentes generaciones. La electrónica tendrá una presencia importante en el Festival Estéreo Picnic 2027, con representantes como Nina Kraviz, Marlon Hoffstadt y Amelie Lens.



¿Cuándo es el Festival Estéreo Picnic 2027?

La próxima edición del FEP se celebrará durante tres jornadas consecutivas, entre el 19 y 21 de marzo, en la capital colombiana. Para consultar las localidades, los precios vigentes y las condiciones de ingreso, los interesados pueden revisar el portal oficial de Ticketmaster Colombia . Los valores pueden cambiar según la etapa de venta y el tipo de entrada.

