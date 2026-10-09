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Cuándo es Festival Estéreo Picnic 2027 y qué artistas cantan: David Guetta y más

El Festival Estéreo Picnic dio a conocer los nombres de los cantantes y grupos que participarán en la próxima edición, en Bogotá. Reunirá a figuras del rock, el pop, la música urbana y la electrónica.

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Travis Scott, David Guetta, Arcángel y más artistas confirmados para Estéreo Picnic 2027

El festival dio a conocer los nombres de los cantantes y grupos que participarán en la próxima edición, en Bogotá. Reunirá a figuras del rock, el pop, la música urbana y la electrónica

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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David Guetta
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Foto: Caracol TV