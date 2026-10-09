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María va al congreso a encontrarse con la senadora Upegui para presentar la ley

La trabajadora doméstica llega a Bogotá y cumple su cita en el congreso, allí se encuentra con la doctora Rivera, quien intenta convencerla de que vuelva a confiar en ella. Sin embargo, María la ignora.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

María va al congreso a encontrarse con la senadora Upegui para presentar la ley

La trabajadora doméstica llega a Bogotá y cumple su cita en el congreso, allí se encuentra con la doctora Rivera, quien intenta convencerla de que vuelva a confiar en ella. Sin embargo, María la ignora.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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