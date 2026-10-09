María va al congreso a encontrarse con la senadora Upegui para presentar la ley

Después de saludar a la doctora Rivera, finalmente llega la senadora Upegui, con quien María tiene una importante cita para presentar su ley. Pese a que María tenía altas expectativas con la reunión, las cosas salen mal y María debe buscar un plan b.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

