María recibe la noticia de que tiene un nuevo hogar en Bogotá

Victoria entra emocionada a la casa y le cuenta a María que, la amiga de ella donde hace unos meses iban a quedarse, debe viajar a Estados Unidos y le cederá su casa por un par de meses. María puede escoger con quién quedarse y empaca sus cosas en un camión rumbo a Bogotá.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

