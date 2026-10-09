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María recibe la noticia de que tiene un nuevo hogar en Bogotá

Maria está en casa con su hija hablando de su futuro y, mientras tanto, piensan qué van a hacer para vivir en otra ciudad. Justo en ese momento, Victoria golpea la puerta y les da buenas noticias.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

María recibe la noticia de que tiene un nuevo hogar en Bogotá

Maria está en casa con su hija hablando de su futuro y, mientras tanto, piensan qué van a hacer para vivir en otra ciudad. Justo en ese momento, Victoria golpea la puerta y les da buenas noticias.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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