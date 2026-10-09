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Amparo Grisales terminó con sus ojos encharcados tras el ‘show’ de ‘Yo Me Llamo Mini Isabel Pantoja’

Amparo le dio las gracias a la mini doble por ir a presentar su talento en el escenario de ‘Yo Me Llamo’. La pequeña lloró al recibir el regalo de parte del programa.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Amparo Grisales terminó con sus ojos encharcados tras el ‘show’ de ‘Yo Me Llamo Mini Isabel Pantoja’

Amparo le dio las gracias a la mini doble por ir a presentar su talento en el escenario de ‘Yo Me Llamo’. La pequeña lloró al recibir el regalo de parte del programa.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Isabel Pantoja' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Isabel Pantoja' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión