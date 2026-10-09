Amparo Grisales terminó con sus ojos encharcados tras el ‘show’ de ‘Yo Me Llamo Mini Isabel Pantoja’

Las emociones se desbordaron en una gala inolvidable de Yo Me Llamo gracias a la profunda y desgarradora interpretación de 'Mini Isabel Pantoja'. Con una potencia vocal asombrosa, un sentimiento a flor de piel y una madurez escénica impresionante, la pequeña concursante logró adueñarse por completo del escenario y erizar a todos los presentes en el estudio.

La carga emotiva del espectáculo afectó profundamente a la mesa de juzgamiento. En un momento sumamente conmovedor, Amparo Grisales terminó con sus ojos encharcados de lágrimas, incapaz de ocultar la profunda fibra que tocó la voz de la participante. La 'Diva de Colombia', conmovida por el talento puro de la pequeña, rompió en elogios y le agradeció de corazón por regalarle un instante tan mágico al programa.



El pico más alto de la noche llegó cuando la producción le entregó un regalo muy especial a la pequeña imitadora. Al verse abrumada por el cariño del público, los elogios del jurado y la sorpresiva entrega, la mini concursante no pudo contener la emoción y rompió en llanto sobre la pista, regalando una de las postales más hermosas y entrañables en lo que va de la temporada.

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Cuál es el nombre real de Isabel Pantoja y dónde nació

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La célebre tonadillera y cantante española se llama María Isabel Pantoja Martín. Nació el 2 de agosto de 1956 en el barrio de Triana, en Sevilla, España. Es reconocida internacionalmente como una de las máximas exponentes de la copla y la balada en español.



Cuántos hijos tiene Isabel Pantoja y quiénes son

Isabel Pantoja tiene dos hijos: Kiko Rivera (nacido Francisco José Rivera Pantoja en 1984, fruto de su matrimonio con el fallecido torero Francisco Rivera 'Paquirri') e Isa Pantoja (nacida en Perú en 1995 y adoptada legalmente por la artista).

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Canción original