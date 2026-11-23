El imitador de Ricardo Arjona sorprendió a los jurados con una presentación que despertó diferentes emociones en Amparo Grisales. La jurado confesó que llevaba tiempo esperando escuchar los tonos de voz que el participante utilizó durante su interpretación, pues logró acercarse a algunos de los matices característicos del cantante guatemalteco. Además, no pudo ocultar su reacción ante el espectáculo y también tuvo momentos de diversión durante la presentación.

Al finalizar, Amparo quiso saber cómo había sido la interacción del imitador con el público, mientras que Elder Dayán tuvo una opinión diferente y le manifestó que todavía le faltaba para llegar a ser el doble exacto del artista. De esta manera, el participante recibió tanto elogios como observaciones que deberá tener en cuenta para continuar perfeccionando su interpretación.

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Datos curiosos de Ricardo Arjona

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Ricardo Arjona nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Guatemala. Antes de convertirse en uno de los cantautores más reconocidos de Latinoamérica, estudió Comunicación Social y también se desempeñó como profesor de educación primaria. Su carrera musical comenzó a tomar fuerza durante la década de los años noventa, cuando canciones como ‘Mujeres’ y ‘Señora de las cuatro décadas’ empezaron a conquistar al público.



Una de las particularidades de Arjona es que sus canciones suelen contar historias cotidianas y abordar temas como el amor, el desamor, las relaciones humanas y las situaciones sociales. Entre sus éxitos más conocidos también están ‘Historia de taxi’, ‘Fuiste tú’, junto a Gaby Moreno, y ‘El problema’. Su estilo narrativo y sus letras cargadas de metáforas lo han convertido en uno de los artistas más reconocidos de la música en español.

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