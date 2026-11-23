La imitadora de Natalia Lafourcade se enfrentó a las observaciones del jurado tras su presentación en el Templo de la Imitación de ‘Yo Me Llamo’. Elder le expresó que, a lo largo de la competencia, no había logrado percibir una transformación física que la acercara suficientemente a la artista mexicana, por lo que le pidió trabajar más en esos detalles para fortalecer su caracterización.

Por su parte, Amparo Grisales también tuvo algunas recomendaciones para la participante y le señaló que le faltó delicadeza durante su interpretación, un aspecto fundamental para transmitir la esencia y sensibilidad que caracterizan a la cantante. Así, la imitadora recibió nuevos retos para seguir perfeccionando su presentación y acercarse cada vez más al personaje que busca representar.



Datos curiosos de Natalia Lafourcade

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Natalia Lafourcade es una cantante, compositora y productora mexicana cuyo nombre completo es María Natalia Lafourcade Silva. Nació el 26 de febrero de 1984 en Coatepec, Veracruz, y desde muy pequeña estuvo rodeada de música, pues creció en una familia con una fuerte influencia artística. A lo largo de su carrera se ha destacado por fusionar sonidos del pop, el rock, la música alternativa y las raíces latinoamericanas.

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Entre sus canciones más reconocidas se encuentran ‘Hasta la raíz’, ‘En el 2000’, ‘Tú sí sabes quererme’ y ‘Nunca es suficiente’. Además, su interpretación de ‘Recuérdame’, para la película animada ‘Coco’, acercó su voz a nuevas generaciones y consolidó su reconocimiento internacional. También se ha convertido en una de las artistas latinoamericanas más destacadas en los Grammy y Latin Grammy.

