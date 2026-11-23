La imitadora de Becky G llegó al escenario de ‘Yo Me Llamo’ con una presentación llena de energía y teniendo en cuenta algunas de las recomendaciones que los jurados le habían dado en ocasiones anteriores. Su propuesta logró contagiar el entusiasmo en el Templo de la Imitación, donde los jurados se dejaron llevar por el ritmo y disfrutaron de su puesta en escena.

Sin embargo, Amparo Grisales le hizo una observación sobre su interpretación y señaló que le faltó incorporar la voz aireada, un recurso que hace parte de la manera de cantar de la artista original. Ante el comentario, la participante confesó que se esfuerza demasiado durante sus presentaciones, por lo que deberá encontrar un equilibrio que le permita interpretar con mayor naturalidad y acercarse aún más al estilo de Becky G.

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Datos curiosos de Becky G

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Becky G, cuyo nombre real es Rebbeca Marie Gomez, nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, Estados Unidos, y tiene raíces mexicanas. Desde muy pequeña mostró interés por el mundo artístico y comenzó a trabajar en proyectos audiovisuales cuando tenía apenas nueve años. Su salto a la fama llegó gracias a los videos que publicó en YouTube, en los que interpretaba canciones y hacía versiones de otros artistas, lo que llamó la atención de importantes productores de la industria musical.



Entre sus grandes éxitos se encuentran ‘Shower’, ‘Mayores’, junto a Bad Bunny, y ‘Sin Pijama’, en colaboración con Natti Natasha. Aunque inicialmente ganó reconocimiento en el pop en inglés, posteriormente consolidó su carrera en la música latina, explorando géneros como el reguetón y los sonidos urbanos, convirtiéndose en una de las artistas más reconocidas de su generación.

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