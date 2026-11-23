El imitador de Beéle tuvo una presentación llena de energía en el escenario de ‘Yo Me Llamo’, en la que logró despertar comentarios positivos por parte de Amparo Grisales. La jurado confesó que, gracias a él, comenzó a disfrutar más la música del artista original, destacando el trabajo que ha realizado para acercarse a su estilo.

Sin embargo, todavía hay detalles por mejorar para alcanzar al doble exacto. Aunque el participante realizó una buena interpretación, le faltaron algunos recursos característicos del cantante barranquillero, como los alargues de las frases, que hacen parte de su sello vocal. Por eso, deberá trabajar en esos elementos para lograr una interpretación más fiel y sorprender al jurado en sus próximas presentaciones.

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Datos curiosos de Beéle

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Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, nació el 30 de septiembre de 2003 en Barranquilla, Colombia. Desde muy joven comenzó a mostrar interés por la música y logró posicionarse en la escena urbana con una propuesta que mezcla ritmos afro, reguetón y sonidos caribeños. Uno de sus primeros éxitos fue ‘Loco’, canción que lo ayudó a ganar reconocimiento en la industria musical.

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El artista también ha colaborado con importantes figuras de la música, entre ellas Ozuna, Nicky Jam y Sebastián Yatra. Su estilo se caracteriza por una voz particular, melodías pegajosas y una mezcla de sonidos que le han permitido conquistar públicos dentro y fuera de Colombia, consolidándose como uno de los exponentes jóvenes de la música urbana.

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