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Cantante de Los Inquietos del Vallenato sufrió quemadura de segundo grado en show

Cantante de Los Inquietos del Vallenato sufrió quemadura de segundo grado durante un concierto en Tolima. Detalles de cómo se quemó en la tarima y su recuperación.

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Cantante de Los Inquietos del Vallenato tuvo quemadura de segundo grado en concierto

Lo que debía ser una noche inolvidable de fiesta terminó en emergencia cuando uno de los artefactos de la pirotecnia del escenario falló e impactó directamente la tarima.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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