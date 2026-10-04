Cantante de Los Inquietos del Vallenato tuvo quemadura de segundo grado en concierto

El incidente dejó afectado a uno de los vocalistas de la agrupación, quien tuvo que ser trasladado de urgencia al médico para recibir atención inmediata.

¿Cómo ocurrió el accidente de Los Inquietos del Vallenato?

El cantante Maicol Delgado relató el aterrador instante que vivió sobre el escenario. Justo cuando se disponía a interpretar su parte, un elemento pirotécnico detonó de forma imprevista y cayó sobre su brazo, causándole una herida inmediata que lo hizo sangrar. La fuerza de la explosión fue tal que a otro de los miembros de la banda le salpicó el pantalón.

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Ante la gravedad del impacto, Maicol fue evacuado del evento hacia un centro médico de urgencias. A pesar del susto y la afectación en el equipo, la agrupación continuó con el 'show' programado.

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¿Qué le pasó a cantante de 'Los Inquietos del Vallenato'?



En el centro asistencial, los profesionales de la salud le diagnosticaron a Maicol una quemadura de segundo grado. Como parte del tratamiento médico, procedieron a enyesarle el brazo para proteger la zona afectada. Sorprendentemente, tras ser atendido, el artista demostró su compromiso con el público y regresó al concierto.

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Sin embargo, las secuelas del accidente no terminaron allí. El intérprete reveló que el intenso ardor le duró durante cuatro días y que la recuperación ha sido bastante incómoda, al punto de que mientras dormía se le pegaron las sábanas a la herida.

Tras esta amarga experiencia vivida en tierras tolimenses, tanto Maicol Delgado como el resto de los integrantes de Los Inquietos del Vallenato confesaron que quedaron con un profundo miedo a volverse a quemar con la pirotecnia utilizada en sus próximos espectáculos. En varias presentaciones en las que también se han utilizado este tipo de artefactos han quedado asustados durante el escenario, pues no quieren volver a pasar por lo mismo.

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