Felipe y Diana huyen juntos y ocurre una tragedia

La pareja va en camino a tomar la carretera para la costa, pero Felipe está distraído y no ve que un camión está por la vía. Sufren un grave accidente y deben ser llevados de urgencia. Sin embargo, nadie descubre que son amantes y que pretendían irse de la ciudad.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

