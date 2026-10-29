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Felipe y Diana huyen juntos y ocurre una tragedia

Felipe va a casa de María y le dice a su hija que le dé una carta porque él tiene un viaje de carácter urgente y debe irse esa misma tarde. Sin embargo, todo era una mentira para huir con Diana.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Felipe y Diana huyen juntos y ocurre una tragedia

Felipe va a casa de María y le dice a su hija que le dé una carta porque él tiene un viaje de carácter urgente y debe irse esa misma tarde. Sin embargo, todo era una mentira para huir con Diana.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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