Concierto de Maluma “Loco x volver”: Fechas y detalles de su nueva gira mundial 2027

El "Loco X Volver World Tour 2027" dará inicio oficialmente el próximo 5 de febrero de 2027 en la ciudad de Bogotá, marcando el punto de partida de una serie de presentaciones que recorrerán gran parte de América Latina, Estados Unidos y Europa. Según la información revelada por medios oficiales como Caracol Radio, el artista paisa eligió el escenario de El Corazón de Bogotá

Arena (anteriormente conocido como Movistar Arena) para inaugurar esta masiva ruta de conciertos.

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Qué ciudades visitará Maluma en su "Loco X Volver World Tour"

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La gira internacional del intérprete de éxitos globales contemplará más de 60 paradas alrededor del mundo. Entre las primeras ciudades confirmadas por la producción se encuentran metrópolis de gran peso en la industria musical como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París y Berlín. Los fanáticos en cada uno de estos territorios esperan con ansias la habilitación de las plataformas de boletería para asegurar su ingreso a los shows

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Cómo nació este nuevo proyecto musical del artista paisa

Este nuevo despliegue en vivo está profundamente conectado con la etapa creativa que atraviesa el artista, la cual comenzó a gestarse con sorpresivos lanzamientos y presentaciones masivas en espacios públicos, como su recordado show en la Plaza Botero de Medellín para presentar su álbum Loco x Volver. De acuerdo con los detalles compartidos a través de las redes sociales oficiales del cantante y plataformas de entretenimiento, esta gira promete repasar los mayores éxitos de su trayectoria y los temas más recientes que han liderado las listas de reproducción digitales.