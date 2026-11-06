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Cuándo empieza la nueva gira de Maluma “Loco x volver” y cuál es la primera ciudad

El paisa sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su nueva gira internacional "Loco X Volver World Tour 2027", confirmando que su esperado primer concierto se llevará a cabo en febrero.

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Concierto de Maluma “Loco x volver”: Fechas y detalles de su nueva gira mundial 2027

El paisa sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su nueva gira internacional "Loco X Volver World Tour 2027", confirmando que su esperado primer concierto se llevará a cabo en febrero.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 6 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto Instagram: @maluma