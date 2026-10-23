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Qué dijo Maluma sobre trastorno alimenticio que tuvo: hizo profunda confesión

Maluma rompió el silencio en un panel sobre salud mental en Miami y reveló que, en su mejor momento, vivió con un trastorno alimenticio indocumentado e invisibilizado.

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Maluma confiesa que sufrió trastorno sin saberlo: "Había una obsesión”

Maluma rompió el silencio en un panel sobre salud mental en Miami y reveló que, en su mejor momento, vivió con un trastorno alimenticio indocumentado e invisibilizado.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Maluma habló sobre salud mental
Maluma habló sobre salud mental
Getty Images