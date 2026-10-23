Maluma confiesa que sufrió trastorno sin saberlo: "Había una obsesión”

Durante su intervención en el panel ‘Like Minded’ de la Semana de la Música Latina de Billboard, en Miami Beach, el artista antioqueño dejó de lado la faceta de estrella del reguetón para abordar uno de los capítulos más complejos de su vida personal. En el Faena Forum, el intérprete explicó que en la época en que protagonizaba portadas y campañas publicitarias internacionales como las de ropa interior, mantenía una fijación extrema con la comida.

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"Tenía una obsesión con la comida. Tenía un trastorno alimenticio y no lo sabía", expresó Maluma ante la audiencia. Aunque, en aquel entonces no contaba con un diagnóstico clínico, el cantante reconoció el contraste entre la figura tonificada que admiraban sus fanáticos en todo el mundo y el desgaste mental diario que implicaba sostener esa imagen exigida por la industria del entretenimiento.

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Maluma cuenta cómo cuida su salud mental



Más allá de referirse a la relación con su cuerpo, Juan Luis Londoño, nombre real del artista, enfatizó que la salud mental no es una etapa superada, sino un trabajo constante e intuitivo. "Todavía siento mucha ansiedad", confesó de manera abierta, descartando la idea de una recuperación absoluta o una curación mágica.

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El artista detalló que actualmente mantiene una rutina rigurosa para cuidar de sí mismo y recomienda pedir ayuda de profesionales que puedan brindar herramientas con las cuales mejorar día a día. Su rutina de autocuidado inicia cada mañana cuestionándose a qué miedos debe enfrentarse para convertirlos en algo constructivo. Además, apoya su bienestar en la terapia constante y en la aplicación práctica de lecturas de crecimiento personal, como los principios del libro ‘Hábitos Atómicos’ de James Clear, los cuales le ayudan a estructurar su mente frente al ritmo de trabajo y las presiones diarias.

Maluma habla de sus hijos y cómo le cambiaron la vida

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Un pilar crucial en esta nueva etapa ha sido la llegada de sus hijos. El artista explicó cómo la transición hacia la paternidad marcó un punto de inflexión en sus emociones. Recordó que el nacimiento de su primera hija, París, en marzo de 2024, desencadenó episodios intensos de estrés y dolores de cabeza que lo llevaron a buscar ayuda profesional especializada con terapeutas.

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Esa preparación psicológica le permitió asumir de una manera muy distinta la llegada de su segundo hijo y primer varón, Orión, nacido en septiembre de 2026. Afrontar el nacimiento del pequeño desde una postura de fortaleza emocional refleja el cambio de perspectiva de un artista que busca reconectar de manera genuina con Juan Luis Londoño, reconociéndose como ser humano antes que como figura pública. Con estas valientes declaraciones, Maluma sienta un precedente importante al visibilizar problemas de salud mental en figuras masculinas de la música.