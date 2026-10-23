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Artistas de ‘La Reina del Flow’ revelan rituales que hacen antes de salir al concierto

Majo Vargas, Kevin Bury y Jay Torres, en medio de una entrevista, contaron cuáles son esas prácticas que tienen como amuleto de la suerte para que sus presentaciones salgan con éxito.

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Artistas de ‘La Reina del Flow’ revelan rituales que hacen antes de salir al concierto

Majo Vargas, Kevin Bury y Jay Torres, en medio de una entrevista, contaron cuáles son esas prácticas que tienen como amuleto de la suerte para que sus presentaciones salgan con éxito.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 23 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Concierto de 'La Reina del Flow'
Concierto de 'La Reina del Flow'
Foto: Caracol Internacional