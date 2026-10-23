Artistas de ‘La Reina del Flow’ revelan rituales que hacen antes de salir al concierto

En una entrevista exclusiva con Caracol Televisión digital, Majo Vargas, Kevin Bury y Jay Torres, integrantes de la gira de ‘La Reina del Flow en Concierto’, compartieron detalles de lo que ocurre detrás de bambalinas y de las experiencias que han marcado su paso por los escenarios. Los artistas hablaron sobre los momentos más memorables de esta aventura musical, la conexión que han construido con sus seguidores y las anécdotas que han convertido cada presentación en una experiencia única.

La gira ha llevado el fenómeno de la exitosa producción de Caracol Televisión más allá de la pantalla, reuniendo música, baile y las canciones que han acompañado la historia de sus personajes. Tras una exitosa etapa en España, con 13 presentaciones y más de 120.000 asistentes, el espectáculo continúa su recorrido internacional por Latinoamérica.

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¿Qué rituales tienen Majo Vargas, Kevin Bury y Jey Torres antes de salir al concierto?

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Los integrantes de ‘La Reina del Flow en Concierto’ revelaron algunos de los rituales que realizan antes de cada presentación para prepararse física y emocionalmente. Los artistas contaron que acostumbran a reunirse para hacer una oración grupal en la que comparten sus deseos y peticiones, con la esperanza de que cada espectáculo salga de la mejor manera. Sin embargo, más allá de este momento colectivo, cada uno tiene sus propios hábitos para encontrar la concentración y la energía necesaria antes de salir a escena.

Kevin Bury, quien interpreta a Cris Vega, aseguró que hablar con sus seres queridos es fundamental para sentirse motivado. “Siempre trato de comunicarme con mi familia para cargarme de motivación; además, justo antes de salir a escena me gusta mover mi energía”, explicó.

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Por su parte, Jay Torres contó que acostumbra a hacer una oración individual, además de comunicarse con su pareja y su padre. También busca compartir palabras de ánimo con sus compañeros, pues considera que estos momentos fortalecen la conexión entre ellos y con la energía que se vive antes del espectáculo.

Majo Vargas, en cambio, prefiere concentrarse en su preparación vocal y en pequeños rituales personales. La actriz reveló que realiza ejercicios para calentar la voz, utiliza esencias de menta y procura reservar unos minutos para estar a solas, conectar consigo misma y prepararse para dar lo mejor sobre el escenario.





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¿Cuándo es el concierto de La Reina del Flow en Bogotá y dónde comprar las boletas?

El concierto de La Reina del Flow en Bogotá se realizará este domingo 25 de octubre de 2026 en el Movistar Arena. El espectáculo reunirá a varios de los artistas de la exitosa producción de Caracol Televisión, quienes interpretarán en vivo algunas de las canciones más recordadas de la serie.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma oficial de TuBoleta, operador autorizado para la venta de boletería. Allí también se pueden consultar las localidades, los precios y la disponibilidad actual.