Concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá tendrá invitado especial para abrir el 'show'

La Reina del Flow en Concierto suma un invitado especial para su presentación en Bogotá. David Palacio, cantante, actor y protagonista de ‘La Mujer Prohibida’, será el encargado de abrir el ‘show’ con canciones de esta producción de Caracol Televisión, llevando su música de la pantalla al escenario.

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El público podrá disfrutar, en una misma noche, de la música de dos historias de Caracol: La Reina del Flow, que convirtió la música urbana en protagonista, y La Mujer Prohibida, cuya banda sonora cuenta con la voz del propio Palacio. Su participación sumará una nueva propuesta musical a la experiencia del concierto en la capital colombiana.

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En 'La Mujer Prohibida', Palacio interpreta a Víctor Rodríguez, un cantante que ocupa un lugar central en una historia de amor, poder y ambición. La música forma parte esencial de la producción y, en Bogotá, sus seguidores tendrán la oportunidad de escuchar en vivo canciones que acompañan esa historia.

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Con una trayectoria que combina actuación y música, David Palacio también ha participado en producciones de Caracol como Romina Poderosa y Klass 95. Ahora se une como artista invitado a la cita de 'La Reina del Flow' en concierto en Bogotá.

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¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá?

La cita es el próximo 25 de octubre en el Movistar Arena. Una noche para disfrutar en vivo de la música y los artistas que han acompañado estas historias en la pantalla.