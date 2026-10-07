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Concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá tendrá invitado para abrir 'show'

Concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá tendrá invitado especial que se encargará de abrir el 'show' en el Movistar Arena. Detalles de quién es y qué canciones cantará.

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Concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá tendrá invitado especial para abrir el 'show'

Dos historias se unirán en una sola noche: la música de 'La Reina del Flow' y 'La Mujer Prohibida' se encontrarán en la presentación que se hará en la capital colombiana.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Concierto de 'La Reina del Flow'
Concierto de 'La Reina del Flow'
Foto: Caracol Internacional