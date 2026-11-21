Pipe Bueno y Luisa Fernanda W conforman una de las parejas más conocidas de la farándula colombiana. Aunque al comienzo de su relación recibieron algunas críticas, con el paso del tiempo construyeron una familia junto a sus dos hijos, Máximo y Dómenic, y recientemente dieron un nuevo paso en su historia de amor al llegar al altar.

Sin embargo, pocos conocían que convertirse en padre era uno de los grandes sueños del cantante de música popular y que estaba dispuesto a cumplirlo incluso si su entonces pareja no quería tener hijos. Así lo recordaron en Se Dice de Mí.

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La influenciadora explicó que, cuando comenzó su romance con Pipe, estaba concentrada en su carrera y en sus proyectos personales, por lo que la maternidad no estaba entre sus prioridades. El artista, por el contrario, tenía muy claro que quería formar una familia.

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Pipe Bueno quería tener un hijo, incluso sin Luisa Fernanda W



La creadora de contenido recordó que Pipe llegó a plantearle una alternativa que la tomó por sorpresa. El cantante le dijo que, si ella no quería convertirse en mamá, él buscaría la manera de tener un hijo por su cuenta, sin que eso significara terminar su relación.

"También digo yo, mira, si no tú no quieres, yo voy a tener un hijo, o sea, yo voy a hacer lo de Cristiano Ronaldo y esa vuelta, pues, o sea, mi esperma y un vientre y que me entreguen mi hijo porque pues yo quiero ser padre, pero podemos seguir siendo pareja", contó Luisa sobre la propuesta.

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Así llegaron Máximo y Dómenic a la vida de Pipe Bueno

La llegada de su primer hijo ocurrió de manera inesperada. El artista contó que, después de cantar junto a Sebastián Yatra durante dos días en el Auditorio Nacional, su pareja comenzó a experimentar vómitos y mareos, su mamá sospechó que podría estar embarazada y ella decidió hacerse una prueba a las seis de la mañana.

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Cuando conoció el resultado, fue hasta donde estaba Pipe para darle la noticia, el cantante recordó que todavía estaba despertándose cuando ella le mostró la prueba y su reacción fue decirle: "Amor, estamos listos".

Nació Máximo y tiempo después llegó Dómenic, ampliando la familia que tanto había soñado el artista. Actualmente, el cantante disfruta su faceta como padre y participa activamente en la crianza de sus hijos. Luisa ha destacado que, incluso cuando sus compromisos musicales lo llevan a viajar, él siempre busca espacios para compartir con Máximo y Dómenic y estar pendiente de su bienestar.

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