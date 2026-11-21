La actriz Daniella Donado, recordada por producciones como 'La Selección' y 'Oye Bonita', abrió su corazón en La Red para hablar sin filtros sobre el proceso físico y emocional que atravesó tras someterse a una cirugía. Lejos de enfocarse únicamente en lo estético, la exreina y presentadora confesó las molestias que cargaba tras 14 años con prótesis y el impacto de los embarazos en su cuerpo.

En su relato, Donado explicó que decidió ponerle fin a una etapa en la que el volumen de su pecho y el cansancio ya no la hacían sentir bien, al tiempo que visibilizó un aspecto del que poco se habla después de entrar al quirófano: la depresión postoperatoria.



¿Por qué Daniella Donado decidió quitarse las prótesis?

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Según contó la actriz, durante mucho tiempo aceptó su cuerpo tal como estaba, pese a las incomodidades diarias y a tener que buscar ropa o vestidos de baño de tallas grandes. Sin embargo, con el paso de los años y tras dos embarazos y lactancias adicionales, la situación cambió por completo.

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"Aprendí a vivir con el tamaño que tenía y listo, pero después de eso vinieron dos hijos más y de todas maneras ya tenía 14 años con las prótesis. No me sentía bien conmigo misma, porque llega un momento en el que la prótesis ya no está haciendo absolutamente nada, ya no me sostenía, ya simplemente me estaba causando era demasiado volumen y cansancio en la espalda. Yo estaba en el punto en el que no quería ir a la playa, no quería comprarme vestidos de baño porque simplemente yo no me estaba sintiendo bien."





Daniella aseguró que su decisión fue rotunda y que no desea volver a pasar por el ciclo de cambios o complicaciones asociadas a los implantes, sumado a procesos inflamatorios y otras molestias que venía sintiendo:"No quiero volver a saber de prótesis. Yo no quiero volver a saber de más nada después cambiarlas. Aparte que ya yo venía sintiendo tantas cosas en mi vida, ¿sabes? Procesos inflamatorios y tantas cosas."

La diástasis abdominal tras sus embarazos

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Además de la incomodidad por el volumen y el cansancio en la espalda, la actriz detalló cómo los embarazos afectaron su abdomen. Explicó que, aunque la separación del recto abdominal suele regresar a su lugar tras dar a luz, en su caso quedó una diástasis que fue aumentando con cada gestación.

De acuerdo con su testimonio, tras su primer embarazo le quedó una separación de 2 centímetros, luego con Santiago pasó a 4 centímetros y con Daniel llegó a 5 centímetros, lo que provocaba un abultamiento constante en el estómago y hacía necesario retirar un poco de piel sobrante al cerrar esa separación.

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¿Cómo fue su postoperatorio y la depresión tras la cirugía?

Aunque muchas personas le advirtieron que el procedimiento sería muy doloroso, Daniella señaló que no ha sentido dolor físico. No obstante, el verdadero reto estuvo en el plano emocional, pues enfrentó una depresión postoperatoria que puso a prueba sus límites y su fe.

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"Me decían, 'Dani, te va a doler muchísimo.' Pero yo llegué a la cirugía tomando del pelo y no, yo no he sentido dolor. Esta cirugía a mí me llevó a conocer límites míos que yo desconocía por completo. Y nadie te habla, nadie te habla de lo que es sufrir una depresión postoperatoria. Tú te ves como en tu mínima expresión después de entrar al quirófano. Mi situación es algo que no puedo controlar y que simplemente me genera demasiada tristeza".

A pesar de lo difícil que resultó atravesar ese momento de tristeza incontrolable, la actriz destacó que al mirarse al espejo logró descubrir una versión de sí misma que no conocía y sentir una transformación significativa en su abdomen: "Cuando me veo en el espejo y de verdad conozco una Daniella que no conocía, para mí fue impresionante la sensación del estómago. Yo no tengo cómo explicarte algo impresionantemente bonito en mi casa."

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