Las horas están contadas para que Giovanny Ayala y su pareja, María Gómez, lleguen al altar y sellen su historia de amor. En medio de los preparativos para uno de los días más importantes de sus vidas, el cantante tuvo un detalle especial con su futura esposa, quien no dudó en compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

Lee más: Hijos de Giovanny Ayala dicen si quieren más hermanos; son siete y el cantante va por más



A través de sus historias de Instagram, María publicó un video en el que dejó ver la tierna serenata que recibió como regalo de parte del intérprete de música popular, precisamente un día antes de celebrar su matrimonio. La mujer quiso presumir el romántico momento y acompañó la grabación con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: "que te traigan serenata un día antes de la boda ❤️".

Publicidad

Boda de Giovanny Ayala Foto: Instagram @mariiagomez_6

Publicidad

El detalle se convirtió en una de las muestras de cariño que ha protagonizado la pareja durante las horas previas a su llegada al altar. De esta manera, Giovanny quiso sorprender a María antes de la ceremonia, en una fecha que seguramente ambos recordarán por mucho tiempo.

📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias.

¿Cuándo es la boda de Giovanny Ayala y María Gómez?

Publicidad

La celebración está programada para este 21 de noviembre, fecha que fue confirmada en exclusiva en el set de La Red, luego de que llegara al programa la tarjeta de invitación al evento. La pareja, que lleva tres años de convivencia, organizó una celebración en la que estableció algunas condiciones para sus invitados, especialmente en lo relacionado con el código de vestuario.

De acuerdo con la invitación, los hombres deberán asistir con smoking negro tradicional, mientras que las mujeres tendrán que lucir trajes de gala unicolores. Además, los novios dejaron claro que hay dos colores que no podrán utilizarse durante la celebración: el blanco y el rojo.

Publicidad

Esta última restricción despertó la curiosidad de los presentadores de La Red y de los seguidores de la pareja, algo que ha sido aprovechado por Giovanny Ayala para preguntarle a sus fanáticos de qué color creen que será el traje con el que llegará al altar.

Publicidad

¿Qué pidió Giovanny Ayala como regalo de bodas?

Otro de los detalles que se conocieron a través de la invitación tiene que ver con los regalos. Giovanny Ayala y María Gómez expresaron que lo más importante para ellos es contar con la compañía de sus familiares y amigos en una fecha tan especial.

Publicidad

Sin embargo, también aclararon que cualquier detalle será bien recibido, por lo que dejaron abierta la posibilidad de que sus invitados los sorprendan con algún obsequio.

Lee más: Giovanny Ayala se casa: invitación, dress code, qué regalos pidieron y cuándo será el matrimonio

Publicidad

Mientras llega el momento de la ceremonia, la pareja vive las últimas horas de preparación y emoción antes de convertirse oficialmente en esposos. Por ahora, María ya compartió uno de los detalles que recibió de su futuro esposo: una serenata que llegó justo en la víspera de su matrimonio.