Hijos de Giovanny Ayala dicen si quieren más hermanos; son siete y él cantante va por más

Así lo dijo en ‘Se Dice de Mí’, programa de Caracol Televisión en el que el artista llanero, además, recordó cómo se enteró de que uno de sus hijos había sido secuestrado junto a su mánager.

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El intérprete de ‘De qué te las picas’ señaló que, pese a su edad, le gustaría tener otro bebé con María Gómez, la mujer 18 años menor que él con la que se casará en este 2026, y que ya tiene un hijo.

“A mis años que tengo, mis 50 años que tengo, ¿un bebé? Por qué no. Si lo tuvo Moisés, que tenía 70 años, un hombre más cercano a Dios; Abraham... por qué no puede tener Giovanny Ayala un bebé a estas horas de la altura [SIC]. Tengo una mujer joven, que tiene un hijo ella, pero no puedo ser egoísta; ella puede tener un bebé: una mona, un mono, un artista, no sé, pero que venga con muchas bendiciones”, declaró el cantante de música popular en el programa.

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No obstante, algunos de sus hijos no se mostraron muy de acuerdo con que tenga otro heredero, aunque señalaron que respetarán la decisión de su papá. Por ejemplo, Valentina Ayala, una de las hijas del artista, aseguró que “sería muy extraño” que volviera a tener un bebé después de 21 años, pero que es Dios el que decide.

Asimismo, Natalia, otra de las hijas del llanero, señaló que han hablado con él y le han dicho que “no más” niños, y Miguel, el hijo de Ayala que fue secuestrado, agregó que siendo siete están bien.

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¿Cómo se llama el hijo de Giovanny Ayala que canta?

El artista tiene dos hijos que le siguen los pasos en la música: Sebastián Ayala, que se presentó a ‘A Otro Nivel’ 2026, pero no pasó; y Miguel Ayala, que en 2023 audicionó en ‘Yo Me Llamo’ como el doble perfecto de su papá.