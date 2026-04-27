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Hijos de Giovanny Ayala dicen si quieren más hermanos; son siete y él quiere más

Hijos de Giovanny Ayala dijeron si están de acuerdo con que su papá tenga otro hijo. Actualmente, tiene siete herederos, con tres mujeres distintas, y no descarta tener otro bebé.

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Hijos de Giovanny Ayala dicen si quieren más hermanos; son siete y él cantante va por más

El artista nacido en Villavicencio está cerca de llegar al altar con su novia, María Gómez, y sueña con volverse padre por octava ocasión, esta vez, con su futura esposa, menor que él.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Hijos de Giovanny Ayala dicen si quieren más hermanos; son siete y él cantante va por más