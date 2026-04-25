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Giovanny Ayala recordó la llamada en la que le informaron del secuestro de Miguel Ayala - CaracolTV

El intérprete de ‘De rodillas te pido’ y Miguel Ayala revivieron en ‘Se Dice De Mí’ los días de pánico que vivieron. Ambos artistas agradecieron públicamente al Gaula de la Policía y a sus seguidores por el apoyo.

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Giovanny Ayala recordó la llamada en la que le informaron del secuestro de Miguel Ayala

El intérprete de ‘De rodillas te pido’ y Miguel Ayala revivieron en ‘Se Dice De Mí’ los días de pánico que vivieron. Ambos artistas agradecieron públicamente al Gaula de la Policía y a sus seguidores por el apoyo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de abr, 2026
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