Giovanny Ayala recordó la llamada en la que le informaron del secuestro de Miguel Ayala - CaracolTV
El intérprete de ‘De rodillas te pido’ y Miguel Ayala revivieron en ‘Se Dice De Mí’ los días de pánico que vivieron. Ambos artistas agradecieron públicamente al Gaula de la Policía y a sus seguidores por el apoyo.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Giovanny Ayala recordó la llamada en la que le informaron del secuestro de Miguel Ayala
El intérprete de ‘De rodillas te pido’ y Miguel Ayala revivieron en ‘Se Dice De Mí’ los días de pánico que vivieron. Ambos artistas agradecieron públicamente al Gaula de la Policía y a sus seguidores por el apoyo.