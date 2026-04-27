Giovanny Ayala y su novia cuentan cómo será su matrimonio: no gastarán mucha plata

Fue lo que dijeron Giovanny Ayala y María Gómez, su novia menor que él, en ‘Se Dice de Mí’, programa de Caracol en el que el cantante nacido en Villavicencio recordó cómo se enteró del secuestro de su hijo Miguel.

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El intérprete de ‘De qué te las picas’ aseguró que no quería un matrimonio “de revista” ni de “televisión”, sino que prefería una boda íntima, con las familias de cada uno y los amigos más cercano.

“Ella se va a casar conmigo, yo no me voy a casar con un pueblo, ni con una ciudad ni con Colombia, no. Ella se va a casar conmigo”, declaró Ayala. Su prometida agregó que “será una boda pequeña” porque prefieren no gastar tanto dinero en la ceremonia, para, más bien, invertirlo en la luna de miel.

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El cantante también señaló que después de dar el sí, los futuros esposos tendrán un festejo en un “salón” de la finca de él, Villa Valentina, con todos los invitados.

La pareja se comprometió en París, Francia, hace un par de años, contó el artista en una entrevista pasada. Según él, María es la mujer que le “pegó la frenada” que necesitaba, con quien ha convivido desde hace tres años y con la que espera tener más hijos.

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¿Cuántos años le lleva Giovanny Ayala a su novia, María Gómez?

El cantante llanero es 18 años mayor que su pareja, pues en 2026 ella cumpliría 32 años, mientras que él celebrará sus 50 primvaeras a principios de mayo. La diferencia de edad no ha sido un problema para los enamorados, ni tampoco para los hijos de él, que ven en María la mujer ideal para su padre, y que están totalmente de acuerdo con su matrimonio, aunque confesaron que no les gustaría tener más hermanos.