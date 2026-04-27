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¿Quién es la pareja de Giovanny Ayala y cómo será su matrimonio?

Detalles sobre quién es la novia de Giovanny Ayala, reconocido cantante de música popular, y cómo será su matrimonio. La pareja no quiere gastar mucho dinero en la boda.

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Giovanny Ayala y su novia cuentan cómo será su matrimonio: no gastarán mucha plata

El cantante de música popular y su pareja, María Gómez, no tienen claro el día en que se casarán, pero sí saben que lo harán en 2026, en una ceremonia privada, pequeña y sin tanto bombo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Giovanny Ayala y su novia