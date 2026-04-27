Así se ve 'El niño más lindo del mundo' casi 10 años después de saltar a la fama

Han pasado casi 10 años desde que William Franklyn-Miller se lanzó a la fama internacional únicamente por su aspecto físico. El joven nació en 2004 en Londres, Inglaterra y a los 12 años se fue a vivir a Australia justo a sus papás y sus hermanos; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que se convertiría en uno de los rostros más famosos del 2017, cuando el Internet estaba explotando.

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En una oportunidad, Franklyn Miller concedió una entrevista exclusiva para el medio Daily Mail, en donde confesó cómo recibió la noticia de que estaba siendo "tendencia" en redes sociales, cuando este término hasta ahora estaba empezando a conocerse en las plataformas digitales.

"Sume unos 100 seguidores cada tres segundos. Pensábamos que eran seguidores falsos porque tenía muchos", dijo.

Luego de alcanzar la fama en diferentes partes del mundo, logró tener una participación en la película 'Jack Irish', donde hizo la versión joven del personaje principal, y desde allí se ha mantenido muy activo en la industria del entretenimiento.



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Qué ha pasado con 'El niño más lindo del mundo'

William recoge mas de 1.5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Según lo expuesto en la red social, se dedica a trabajar como actor y colabora con agencias como Entretaintment 360, United Agents y Chapter Management para poder potenciar su carrera.

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Recientemente, dio a conocer que el 3 de julio se estrenará la película 'Young Washington' en donde será el protagonista y tendrá la posibilidad de exponer todas sus habilidades artísticas. La cinta también contará la participación de otros intérpretes de la talla de Mary Louisi Parker, Kelsey Grammer, Andy Serkis, entre otras figuras de la farándula extranjera.

"Guapísimo, mi esposo hermoso ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Difícil de creer la cantidad de tiempo que ha pasado desde que empecé a seguir a este joven. Eras solo un niño pequeño que fue etiquetado como el niño más hermoso del mundo. Y lo era. Ahora es increíblemente guapo. ¡El futuro es brillante para ti WFM", "Qué guapo te ves, siempre con artículos de lujo 😍😍😍😍", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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