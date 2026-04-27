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Cómo se ve hoy 'El niño más lindo del mundo': conoce a William Franklyn-Miller - CaracolTV

William Franklyn-Miller alcanzó la fama internacional luego de que una estudiante japonesa compartiera en redes sociales unas fotos suyas en 2017. Esto ha pasado con el famoso niño.

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Así se ve 'El niño más lindo del mundo' casi 10 años después de saltar a la fama

William Franklyn-Miller alcanzó la fama internacional luego de que una estudiante japonesa compartiera en redes sociales unas fotos suyas en 2017. Esto ha pasado con el famoso niño.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Así se ve en la actualidad 'El Niño Más Lindo del Mundo' tras casi 10 años.