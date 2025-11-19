En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Quién es el hijo de Giovanny Ayala que fue secuestrado; estuvo en 'Yo Me Llamo'

Quién es el hijo de Giovanny Ayala que fue secuestrado; estuvo en 'Yo Me Llamo'

De acuerdo con las primeras versiones, el secuestro se produjo hacia las 7:00 p.m. del pasado 18 de noviembre a la altura de la vereda El Túnel, en la jurisdicción de Piéndamo, Cauca.

Quién es Miguel Ayala, el hijo del cantante Giovanny Ayala.
Foto: Instagram @miguelayala_oficial, @giovannyayalaoficial y Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

