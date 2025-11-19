Quién es el hijo de Giovanny Ayala que fue secuestrado; estuvo en 'Yo Me Llamo'

Este 19 de noviembre, Colombia despertó con la noticia del secuestro de Miguel Ayala, uno de los hijos del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala. El hecho tuvo lugar cuando se desplazaba de Popayán al aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, pues fueron abordados por dos camionetas y una motocicleta.

Quién es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

Es un destacado artista de música popular que recoge más de 30 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. En 2021 inició su trayectoria musical, así lo dejó ver en las plataformas digitales, pero fue hasta el 2023 que decidió presentarse en 'Yo Me Llamo' como imitador de su padre frente a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.



A pesar de su gran rendimiento, los jurados le propusieron seguir puliendo otros detalles de su personaje para sorprenderlos en otra oportunidad y así fue. En 2025 volvió a audicionar frente a 'La Diva de Colombia, 'El Maestro' Escola y Rey Ruiz, cantando en esta oportunidad 'El idiota'.



"Me siento muy orgulloso de estar representando a mi papá y como hijo de tigre, pues sale pintado, eso lo llevo en la sangre", mencionó en frente de los expertos.

En junio de 2025 concedió una entrevista para 'La Red' en donde confesó que, a pesar de que vivió una temporada con su padre y él le abrió las puertas en la industria, últimamente estaba alejado de él debido a la "envidia" que le guardaban algunos de sus hermanos, pues el artista supo de su existencia cuando el joven había cumplido los 10 años, por lo que intentó integrarlo en su vida.

En su canal de YouTube recoge casi los mil suscriptores y ha publicado temas musicales como 'No te pido nada más' y 'Llorar'. Además, en su cuenta oficial de Instagram publica constantemente contenido relacionado con su faceta artística, mostrando de esta forma cómo son las presentaciones que realiza en diferentes partes del país y cómo es la relación que lleva con su equipo de trabajo.

Miguel procura alejar de las plataformas digitales su vida personal, pero ha aprovechado algunos espacios para mostrar lo orgulloso que se siente de su progenitor.