María Antonia Mosquera, Señorita Colombia, habló tras su triunfo: "Esto apenas comienza"

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, 'Tutu' Mosquera se pronunció sobre su triunfo en el certamen. Junto a una galería de 13 fotos y videos mostró momentos que no se conocían de la elección y coronación en donde sus compañeras y familiares fueron los grandes protagonistas.

Mira también: La coincidencia que une a la nueva Señorita Colombia con su antecesora Catalina Duque



"Hoy mi corazón no me cabe en el pecho. Ser su nueva Señorita Colombia®️ es un sueño que alguna vez vi lejano y hoy lo estoy viviendo con lágrimas en los ojos y el alma agradecida", fueron las palabras con las que inició la dedicatoria.

Mosquera aprovechó el espacio no solo para agradecerle a la organización por la confianza depositada en ella, sino también a su familia, equipo de trabajo y las otras 25 candidatas que se presentaron, pues todos le dejaron una lección de trabajo y disciplina para seguir apostando por sus sueños.



Mira también: Señorita Colombia carga jugosa suma de dinero en la cabeza: precio de la corona y premios

Publicidad

"Hoy empieza un año donde entregaré mi vida al servicio de mi país con mucha responsabilidad pero sobretodo HUMILDAD. Gracias por acompañarme en este capítulo tan especial de mi vida. Esto apenas comienza 💛💙❤️", escribió.

Junto al emotivo mensaje, mostró cómo fue la celebración de su comitiva y de las personas más cercanas a su círculo una vez anunciaron a nivel nacional que ella sería la nueva soberana. Asimismo, mostró cómo fue el recibimiento que tuvo por parte de los colombianos, al igual que el cubrimiento que realizaron varios medios de comunicación.

Publicidad

Mira también: Primera foto de María Antonia Mosquera (Valle) como Señorita Colombia 2025

Las reacciones ante su primera publicación como reina de belleza no se han hecho esperar: "Lo que muchos no saben, pero se irán dando cuenta, es de la persona TAN increíble que tienen de Srta. Colombia este año", "Feliz por ti, éxitos y bendiciones en esta nueva aventura ❤️❤️❤️❤️", "Mi reina por siempre. Colombia tiene a la mejor ❤️❤️❤️❤️", "Celebramos contigo. HERMOSA nuestra reina, estoy listo para seguir tus pasos este año ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

María Antonia, de 25 años, es una administradora de empresas con énfasis en sostenibilidad empresarial que destacó desde el primer momento por su sentido social, evocando a cómo la ausencia de su padre y una etapa de bullying la llevaron a transformar su propia vida.