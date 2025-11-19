En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / María Antonia Mosquera, Señorita Colombia, habló tras su triunfo: "Esto apenas comienza"

María Antonia Mosquera, Señorita Colombia, habló tras su triunfo: "Esto apenas comienza"

El pasado lunes 17 de noviembre, la representante de Valle se alzó con la corona luego de tener un desempeño impecable durante todo el Concurso Nacional de la Belleza.

Qué dijo la actual Señorita Colombia, María Antonia Mosquera, sobre su triunfo en el certamen.
Qué dijo la actual Señorita Colombia, María Antonia Mosquera, sobre su triunfo en el certamen.
Foto: Instagram @tutumosquera
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad