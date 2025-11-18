Claudia Lozano regresó a Show Caracol y dedicó emotivas palabras: "días difíciles y dolorosos"

No cabe duda de que Claudia Lozano es una de las modelos y presentadoras más reconocidas y queridas por los colombianos, gracias a su extensa carrera, su profesionalismo y su labor en Show Caracol. Por eso, su ausencia en televisión durante varios meses generó preocupación entre los televidentes, especialmente al conocerse que se debía a un delicado estado de salud.

Claudia Lozano volvió a Show Caracol

Este 18 de noviembre, Claudia Lozano reapareció en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, donde publicó un video para sus más de 211 mil seguidores dando un parte de tranquilidad sobre su recuperación.



“Hola, amigos, quiero contarles que ya estoy de regreso. Fueron días completamente duros, difíciles y dolorosos, pero toda esa cantidad de mensajes lindos y bendiciones le llegaron a Diosito allá en el cielo. Gracias. Hoy ya puedo decirles que estoy bien, que salí de esos días difíciles, que ya estoy bien, de regreso a Show Caracol”.

La presentadora también agradeció a su familia, amigos, compañeros de trabajo y al equipo médico de la Clínica Santa Fe, quienes, según sus palabras, “hicieron conmigo una labor muy bonita”.

En sus historias mostró además cómo fue el recibimiento por parte de sus colegas del noticiero, quienes decoraron su puesto con bombas rosadas y comida para darle la bienvenida.



En su primera emisión tras superar este complicado episodio de salud, lució un vestido amarillo y recibió todo tipo de mensajes cariñosos por parte de sus seguidores y televidentes que celebraron su regreso; incluso varios la etiquetaron en sus redes sociales.

Qué le pasó a Claudia Lozano de Show Caracol

Cerca del mes de junio de 2025, la paisa de 43 años fue diagnosticada con una presunta trombosis venosa, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para extraer los coágulos. Sin embargo, días después presentó nuevos quebrantos de salud y debió ser ingresada a la UCI.

“Claudia está en UCI por una cirugía abdominal difícil, fue de siete horas y está bajo observación médica”, informó en ese momento uno de sus amigos más cercanos.

¿Quién es Claudia Lozano, presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol?

Claudia María Lozano Mendoza, como es su nombre completo, es una reconocida modelo y presentadora colombiana, que nació en Medellín, Antioquia. Aunque estudió hotelería y turismo, no llegó a ejercer, pues se dedicó al modelaje desde que tenía 20 años de edad.

Su imponente estatura (de 1,80 metros) y su esbelta figura la convirtieron en una modelo recurrente en las pasarelas colombianas. Posteriormente, dio el salto a la televisión y, desde 2007, es una de las caras de Show Caracol, la sección de entretenimiento del noticiero.

