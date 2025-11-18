Primera foto de María Antonia Mosquera (Valle) como Señorita Colombia 2025

María Antonia Mosquera, la reina de 25 años que se graduó como administradora de empresas con énfasis en sostenibilidad empresarial, es la nueva Señorita Colombia 2025 y, aunque no representará al país en Miss Universo, si dejará en alto nuestra bandera en alto en Miss International 2025.

Mira también: Palabras de Catalina Duque a la nueva Señorita Colombia, su sucesora, tras no entregar la corona



Este 18 de noviembre se conoció la primera foto de la joven como embajadora de la organización. La instantánea, que marca el inicio de su agenda anual, fue tomada en Cartagena de Indias, ciudad en la que se realizó la elección y coronación, junto a una palenquera y rodeaba de símbolos que representan la cultura colombiana.

"La primera foto de la Señorita Colombia no podía ser más perfecta: junto a una palenquera, abrazando la esencia, los colores y la historia que nos representan", escribió el reinado en su cuenta oficial de Instagram.

Mosquera lució un traje de baño y tacones dorados que resaltan no solo su color de piel, sino también su figura. Adicionalmente, portó con orgullo su corona, la banda y el cetro.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Sabía que te lo ibas a ganar, con tanta belleza y sobre todo con esa dulzura, simpatía e inteligencia que tienes mi Tutú. Dios te bendiga, mi reina", "Hermosa la reina de Colombia 😍👏👏👏, "Colombia tiene la reina más hermosa por dentro y por fuera😍😍", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Publicidad

Mira también: Quién es María Antonia Mosquera, nueva Señorita Colombia y por qué no irá a Miss Universo: fotos



La historia de María Antonia Mosquera, Señorita Colombia 2025

De acuerdo con información del CNB, la vida de la joven estuvo marcada por la ausencia de su padre y episodios de bullying escolar que se extendieron hasta su adolescencia. Fueron estas experiencias las que la llevaron a fortalecer su carácter y apostar por un cambio social. Actualmente, lidera una campaña en donde demuestra su compromiso con la educación de calidad a través de la música, iniciativa que no dudó en visibilizar durante su entrevista con el jurado calificador y cuando tuvo la oportunidad de hablar con los medios de comunicación.

Mosquera recientemente recibió mensajes de felicitaciones por parte de exreinas, entre ellas, la mismísima Catalina Duque, quien no pudo asistir a la velada.

Publicidad

Mira también: Valle es la nueva Señorita Colombia 2025, sucesora de Catalina Duque