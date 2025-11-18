En vivo
La usurpadora
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Primera foto de María Antonia Mosquera (Valle) como Señorita Colombia 2025

Primera foto de María Antonia Mosquera (Valle) como Señorita Colombia 2025

El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo la elección y coronación de la reina en el Concurso Nacional de la Belleza. Valle se alzó en esta oportunidad con el primer puesto de la competencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad