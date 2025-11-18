¿Hoy habrá 'Desafío'? Cambio en la programación por partido de Colombia VS. Australia

Este 18 de noviembre, Caracol Televisión se unirá de nuevo a la fiebre del fútbol y acompañará a Colombia en el partido que tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos, en el que competirá contra Australia. Este encuentro deportivo corresponde a los preparativos para el Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá, y se llevará a cabo en el Estadio Citi Field, ubicado en Queens, Nueva York.

¿Hoy habrá 'Desafío' después de Colombia VS. Australia?

De acuerdo con la rejilla de programación de Caracol Televisión, las producciones de la mañana y la tarde se emitirán con normalidad: Día a Día', 'La Usurpadora', 'Noticias Caracol' del mediodía, 'Tormenta de pasiones', 'Leyla', 'Hilos de vida', 'La luz de mi vida' y 'Noticias Caracol' edición central.



Sin embargo, a partir de allí se ajustan los horarios, pues se dará paso inmediatamente al partido Colombia Vs. Australia, por lo que no emitirán el reality de los colombianos. El programa, por su parte, regresará a su horario habitual el 19 de noviembre a las 8:00 p.m.

En este sentido, este martes se emitirá de 8:00 p.m. a 10:30 p.m. el partido y de 10:30 p.m. a 11:30 p.m. 'La Reina del Flow', lo que significa que tampoco presentarán en pantalla un nuevo espiodio de 'La Influencer'.



¿En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'?

El reality se encuentra en uno de los momentos más decisivos de la competencia con el inicio de la etapa final. En los últimos capítulos no solo se conoció la nueva organización de los equipos, sino también las novedades para esa fase que incluyen el uso de una moneda millonaria, el aumento de la cifra que está en juego y el hecho de que nuevos jugadores podrán competir por el primer puesto de la competencia.

Con la llegada de un nuevo ciclo, los televidentes se preparan para conocer quiénes serán los nuevos eliminados del formato.

