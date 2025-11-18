Cuándo es la final de 'La luz de mi vida': fecha y hora para conectarte con el último capítulo

Desde que el pasado 11 de junio se lanzó la exitosa producción 'La luz de mi vida', muchos fanáticos de Caracol Televisión han permanecido atentos no solo al elenco que conforma la historia, sino también a su argumento. La producción está a punto de llegar a su final, por eso se liberó la fecha en la que los televidentes podrán conectarse con el último capítulo y conocer el desenlace de toda esta novela.

Mira también: Protagonista de 'La Luz de mi vida' fue abusada en su niñez: "Tenía demasiado miedo"



Cuándo se termina 'La luz de mi vida' en Caracol Televisión

De acuerdo con el avance emitido por el canal, el último episodio será transmitido el próximo 19 de noviembre desde las 6:15 p.m. hasta las 7:00 p.m., y posteriormente le dará paso a 'Noticias Caracol' edición central, 'Desafío del Siglo XXI', 'La Influencer', 'La Reina del Flow' y la última edición de 'Noticias Caracol'.



Recuerda que puedes conectarte con la señal en vivo de Caracol Televisión a las 6:15 p.m. o puedes consumir de nuevo este contenido haciendo clic aquí, una vez haya terminado el capítulo en pantalla.

Mira también: Cuántos años tiene la niña de La Luz de mi vida y cómo luce en la actualidad



¿En qué va 'La luz de mi vida'?

La serie turca se encuentra en uno de los momentos más importantes con la aparición de Sude. En esta oportunidad, la mujer se enteró recientemente que había perdido al bebé que estaba esperando con Firat, mientras que Dila aceptó someterse a un nuevo tratamiento para mejorar su estado de salud y regresar a sus actividades normales, incluso cuando no ha tenido un día estable desde hace tiempo.



Mira también: Niño de 'Tormenta de pasiones' ya es todo un adulto: quién es y cómo luce ahora

Publicidad

Pos su parte, Elif está tratando de mantenerse enfocada en la crianza de Günes, quien hace poco aceptó que quería irse a vivir con su madrastra teniendo en cuenta el complejo panorama familiar por el que está atravesando, no solo relacionado a temas de salud, sino también a la tensa situación que se originó en la casa por la traición de Firat hacia la joven luego de haberse involucrado con la otra mujer mientras permanecía bajo los efectos del alcohol.

No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.