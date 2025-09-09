Cuántos años tiene la niña de La Luz de mi vida y cómo luce en la actualidad

El 11 de junio de 2025, Caracol Televisión lanzó La luz de mi vida, la exitosa producción que narra la historia de Hakan y Elif, una pareja enamorada que busca con diferentes métodos quedar embarazada sin tener mucho éxito. La protagonista de esta historia experimenta un cambio abrupto en su vida al enterarse de la muerte de su pareja sentimental en un accidente automovilístico en el que no iba solo, pues estaba acompañado de una niña que resulta ser su hija.

Mira también: Capítulo 58 La luz de mi vida: Elif se infiltra como payaso en la fiesta de Günes y Dila explota



Esta pequeña es interpretada por la actriz Azra Aksu, nacida el 26 de enero de 2015 en Estambul, Turquía, por lo que en a la fecha (2025) tiene diez años. Desde temprana edad, la niña despertó un interés por el arte, más específicamente por la actuación, lo que la llevó a ser parte de esta exitosa producción y trabajar de la mano de artistas de la talla de Seray Kaya, Berk Oktay y Tuğçe Açıkgöz.

Con su aparición en televisión ha tenido una gran acogida a nivel internacional, lo que le ha permitido conseguir otros papeles en producciones como La última cena y Giro del destino.

Publicidad

Mira también: Capítulo 57 La luz de mi vida: Elif tiene un plan para recuperar la custodia de Günes

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 300 mil seguidores que constantemente están atentos a su vida, así que muestra los lugares que visita, la preparación que hace para cada uno de sus papeles en la pantalla chica y los momentos que experimenta en el colegio junto al resto de sus compañeros. De hecho, el pasado 8 de septiembre posteó una galería de fotos en la que evidencia cómo fue su regreso a clases, exponiendo así el aula en la que cursa sus clases y otros detalles del plantel educativo.

Publicidad

En cuanto a su apariencia, la menor no ha mostrado mayores cambios desde que se grabó la novela teniendo en cuenta que esta se estrenó primero en Turquía el 5 de septiembre de 2022 y que el rodaje se realizó meses antes en las principales ciudades de dicho país.

Mira también: Capítulo 56 La luz de mi vida: Dila obtiene la custodia de Günes y Elif se desmorona al saberlo

No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.