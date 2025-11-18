Señorita Colombia carga jugosa suma de dinero en la cabeza: precio de la corona y premios

Colombia tiene una nueva representante de su belleza y, aunque esta reina no irá a Miss Universo, sí tendrá la posibilidad de dejar en alto la bandera de nuestro país en Miss International. Luego de que se diera a conocer que María Antonia Mosquera es quien ostenta el título de sucesora de Catalina Duque, muchos se han preguntado por los premios que recibió en el concurso.

Mira también: Mejores memes del Concurso Nacional de la Belleza: una insultó, otra “parece árbol de navidad”



Qué premios obtuvo la Señorita Colombia 2025

Durante la transmisión del certamen, las presentadoras de la velada confesaron que la ganadora recibiría la corona, el anillo y el cetro, que están avaluados en 250 millones de pesos colombianos.



Adicional a esto, el concurso cuenta con el apoyo de varios patrocinadores. En este sentido, se sabe que la reina, la virreina y la primera princesa podrán disfrutar de un fin de semana en un hotel todo incluido y que la Señorita Colombia también recibirá una joya exclusiva.

También hay de por medio la cifra de cinco millones de pesos en tratamientos para Mosquera por obtener el primer puesto, así como la posibilidad de recibir todas las telas necesarias para su vestuario durante el año que será embajadora social y de la belleza colombiana.



Mira también: Exparticipante del Desafío quedó fuera del top 10 del Concurso Nacional de la Belleza: fotos

Publicidad

Las cinco cinco finalistas, por su parte, tendrán la posibilidad de acceder durante un año a la medicina prepagada y Mosquera recibirá un ajuar completo de la última colección de una destacada marca de ropa.



Cómo quedaron las posiciones en el Concurso Nacional de la Belleza

Valle quedó seleccionada como Señorita Colombia, mientras que la Señorita Atlántico ocupó el segundo lugar (virreina nacional). La primera princesa es la Señorita Chocó, la segunda princesa es la Señorita Córdoba y la tercera princesa es la Señorita Bolívar.

Mira también: La Señorita Colombia actual no estará en el Concurso Nacional de la Belleza: conoce la razón

Publicidad

Mosquera se robó la atención de los asistentes no solo por su soltura sobre el escenario, sino también debido a su aporte social, pues habló abiertamente sobre cómo la ausencia de su padre y el ser víctima de bullying en su adolescencia le ayudó a fortalecer su carácter.

Tras su coronación, recibió el apoyo no solo de la ciudadanía, sino también de otras exreinas, quienes le desearon los mayores éxitos en este año que está a punto de comenzar.