En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / La curiosa coincidencia que une a la nueva Señorita Colombia con su antecesora Catalina Duque

La curiosa coincidencia que une a la nueva Señorita Colombia con su antecesora Catalina Duque

Te contamos un dato curioso sobre el elemento que María Antonia Mosquera y su antecesora, Catalina Duque, tuvieron en común la noche en que cada una fue coronada en el Concurso Nacional de Belleza.

La curiosa coincidencia que une a la nueva Señorita Colombia con su antecesora Catalina Duque.
La curiosa coincidencia que une a la nueva Señorita Colombia con su antecesora Catalina Duque.
Foto: Instagram @tutumosquera y @catalinaduquea
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad