La curiosa coincidencia que une a la nueva Señorita Colombia con su antecesora Catalina Duque.

El domingo 17 de octubre se llevó a cabo el Concurso Nacional de Belleza en la ciudad de Cartagena, donde finalmente la corona quedó en manos de la Señorita Valle, María Antonia Mosquera. La caleña se convirtió así en la nueva soberana de los colombianos y será la representante del país en la próxima edición de Miss International.

Mira también: Señorita Colombia carga jugosa suma de dinero en la cabeza: precio de la corona y premios



Tras su primer día como Señorita Colombia, han salido a la luz varios detalles llamativos sobre su coronación. Uno de ellos es que Mosquera utilizó un vestido diseñado por Alfredo Barraza, el mismo creador que vistió a Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, en la noche en que fue coronada. La coincidencia resulta aún más especial porque Duque no pudo asistir a la velada por encontrarse en Japón cumpliendo compromisos con Miss International.

De hecho, en las primeras palabras que Catalina le dedicó públicamente a María Antonia, llamó la atención su comentario sobre el atuendo: “Háblame de ese vestido que te hizo mi Alfred! Wow”, escribió, dejando ver el cariño y la admiración por el trabajo del diseñador barranquillero.



Alfredo Barraza es uno de los diseñadores más reconocidos del país y una figura histórica dentro del Concurso Nacional de Belleza. Su vínculo con este certamen inició en 1984 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los creadores más influyentes en la preparación y estilismo de reinas en Colombia. Ha asesorado a más de 300 candidatas y veinte de ellas han logrado alzarse con la corona. Aunque estudió arquitectura en la Universidad Autónoma del Caribe, finalmente encaminó su vida profesional al diseño de modas, inspirado por su madre, quien era modista.

Publicidad

En redes sociales también se evidenció la cercanía entre Mosquera y el diseñador. En una publicación donde ella aparece luciendo el traje, escribió “Te amo”, a lo que él respondió: “Encantado de vestir a la mujer más bella de Colombia 😍”.

Otro detalle curioso es que el icónico vestido con el que Paulina Vega fue coronada como Miss Universo 2014 también fue creación de Alfredo Barraza.

Publicidad

¿Quién es la nueva Señorita Colombia?

Según la página oficial del certamen, María Antonia Mosquera Carvajal nació el 8 de agosto de 2000 en Cali y tiene 25 años. Es administradora de empresas con énfasis en sostenibilidad empresarial, habla español e inglés, y se describe a sí misma a partir de valores que considera esenciales: empatía, autenticidad y humildad.

Su crecimiento personal estuvo marcado por varios desafíos, entre ellos la ausencia de su padre y episodios de bullying escolar que vivió durante su infancia y adolescencia, experiencias que asegura forjaron su carácter y le permitieron construir una visión clara del liderazgo que desea ejercer.

Mira también: Palabras de Catalina Duque a la nueva Señorita Colombia, su sucesora, tras no entregar la corona