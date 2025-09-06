VIDEO: Giovanny Ayala ayudó a mujer con problemas de adicción: un año después se reencuentran

El cantante de música popular Giovanny Ayala vivió un emotivo reencuentro con Zuly Atehortúa, una amiga a la que hace un año convenció de ingresar a un centro de rehabilitación para dejar atrás su adicción a las sustancias. La cita se dio en Antioquia, hasta donde el artista viajó desde Villavicencio para acompañarla y ser testigo de los avances que ha logrado en este difícil camino.

En 2024, Ayala le pidió a Zuly que diera el paso de internarse, y ella aceptó con la condición de que él estuviera a su lado en el proceso. El 30 de agosto cumplió un año en tratamiento y, fiel a su palabra, el cantante quiso estar presente para celebrar con ella este importante logro. “Me genera una gran satisfacción verla bien, porque le prometí que la apoyaría si ella ponía de su parte”, expresó el intérprete.



Giovanny Ayala y Zuly se reencontraron

Por su parte, Zuly Atehortúa habló con el programa La Red y compartió detalles de su experiencia. Reconoció que el camino no ha sido sencillo, pues enfrentar una adicción requiere tiempo, disciplina y voluntad. “Fue largo y complicado, pero se logró. Ahora entiendo que tenía una enfermedad con el consumo y he mejorado drásticamente”, afirmó con convicción.

Ayala confesó que en un principio dudó de la permanencia de su amiga en el centro, ya que pensó que abandonaría el tratamiento a las pocas semanas o meses. Sin embargo, se sorprendió gratamente al comprobar que Zuly se mantuvo firme y alcanzó la meta.

El deseo de cambio, explica la mujer, ha nacido de ella misma y ha sido la clave para su recuperación. Ahora mira hacia el futuro con optimismo y planea compartir su experiencia con otros, con la esperanza de motivar a quienes atraviesan situaciones similares.

