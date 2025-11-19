Secuestraron al hijo de Giovanny Ayala en la vía Panamericana (Cauca)

Hay preocupación por el estado de Miguel Ayala, hijo del cantante granadino, luego de que se conociera que fue secuestrado hacia las 7:00 p.m. del pasado 18 de noviembre en la Vía Panamericana, más específicamente a la altura de la vereda El Túnel, en la jurisdicción de Piéndamo, Cauca.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas de este hecho se desplazaban en un camioneta desde Popayán hasta el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, cuando de pronto fueron abordados por dos vehículos y una motocicleta. Los delincuentes le solicitaron al conductor regresar a Popayán; sin embargo, hicieron un desvío enel camino, ingresando al sector conocido como las Tres Margaritas, que los lleva rumbo al lago El Bolsón, zona rural de Cajibío.

La confirmación de la noticia por parte de las autoridades ha incrementado las labores de búsqueda en toda la zona. Mientras tanto, sus seres queridos y colegas permanecen atentos a cualquier novedad sobre su paradero.

Cómo es la relación de Miguel Ayala con Giovanny Ayala

El joven que también tuvo la posibilidad de participar en 'Yo Me Llamo 2025' interpretando a su padre en el Templo de la Imitación (frente a Amapro Grisales, César Escola y Rey Ruiz) recientemente concedió una entrevista para 'La Red' en donde se sinceró acerca de la relación que sostenía con su progenitor y sus hermanos.



En medio del encuentro, confesó que Giovanny no sabía de su existencia hasta que él cumplió 10 años. Poco después, se fueron a vivir juntos y recibió gran parte de su atención, lo que habría generado "envidia" por parte de los demás hijos del artista.

Luego de estar distanciado de su padre por un tiempo, de estar inmerso en medio de conflictos familiares y de recibir acompañamiento psicológico, el joven recibió a los 17 años una sentencia en la que obligaron al intérprete de 'Anoche le escribí' y 'De qué te las picas' a reconocerlo formalmente como su hijo y darle su apellido.

Lo último que se supo en dicha entrevista es que su vínculo era un poco distante; sin embargo, se desconoce si esa relación mejoró con el tiempo.