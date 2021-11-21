Hay preocupación por el estado de Miguel Ayala, hijo del cantante granadino, luego de que se conociera que fue secuestrado hacia las 7:00 p.m. del pasado 18 de noviembre en la Vía Panamericana, más específicamente a la altura de la vereda El Túnel, en la jurisdicción de Piéndamo, Cauca.Mira también: VIDEO: Giovanny Ayala ayudó a mujer con problemas de adicción: un año después se reencuentranDe acuerdo con los primeros reportes, las víctimas de este hecho se desplazaban en un camioneta desde Popayán hasta el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, cuando de pronto fueron abordados por dos vehículos y una motocicleta. Los delincuentes le solicitaron al conductor regresar a Popayán; sin embargo, hicieron un desvío enel camino, ingresando al sector conocido como las Tres Margaritas, que los lleva rumbo al lago El Bolsón, zona rural de Cajibío.La confirmación de la noticia por parte de las autoridades ha incrementado las labores de búsqueda en toda la zona. Mientras tanto, sus seres queridos y colegas permanecen atentos a cualquier novedad sobre su paradero. Mira también: Hijo de Giovanny Ayala que estuvo en Yo Me Llamo habló de la "envidia" que le tienen sus hermanosQuién es el hijo de Giovanny Ayala que fue secuestradoEs un cantante que tiene más de 30 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Desde el 2021 está tratando de abrirse camino dentro de la industria musical; de hecho, esto lo llevó a participar en una edición de 'Yo Me Llamo', presentándose de esta forma frente a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, quienes le sugirieron seguir puliendo el personaje para convertirse en el doble exacto de su padre. De hecho, se pronunció sobre este nuevo proyecto en su vida a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: "Nuevos proyectos en mi vida ❤️gracias a Dios ❤️🙏🏻 (...) Presentación de YO ME LLAMO🔥❤️🙏🏻". Miguel también recoge casi mil seguidores en su canal de YouTube, donde ha tenido la posibilidad de publicar dos videoclips que han tenido una buena acogida por parte de sus seguidores y los amantes de la música popular: ‘No te pido nada más’ y ‘Llorar’.Por el momento, familia, amigos, colegas y seguidores están a la espera de conocer nuevos detalles sobre el caso y saber también si las autoridades han dado con pistas que les permitan dar con los responsables.