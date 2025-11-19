Así se ve sin una gota de maquillaje María Antonia Mosquera, Señorita Colombia 2025

Desde que se quedó con la corona, el cetro y el anillo real (avaluados en una generosa suma de dinero), 'Tutú' Mosquera ha recibido la atención no solo de medios de comunicación a nivel nacional, sino también de figuras públicas, marcas y seguidores, que celebran la elección de una nueva reina de belleza.

Mira también: María Antonia Mosquera, Señorita Colombia, habló tras su triunfo: "Esto apenas comienza"



Cómo se ve la Señorita Colombia 2025 sin maquillaje

Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios de Internet es cómo se ve la actual soberana sin una gota de maquillaje. Como ha ocurrido en otras ediciones, las candidatas tuvieron la posibilidad de hablar con el jurado calificador antes de la elección y coronación sobre su motivación para llegar al Concurso Nacional de la Belleza y contar también cuál es el proyecto social en el que han estado trabajando en compañía de su departamento.



Durante el encuentro, las jóvenes tuvieron que asistir con la cara completamente limpia, lo que les permitió probar la seguridad en sí mismas, pero también el carisma que las caracteriza.



Publicidad

Con un vestido dorado con estampado de palmeras azules, Mosquera presumió la banda del Valle y se mostró muy cercana a la gente y también a la prensa. El hecho tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en el Hotel Hilton, pocos días antes de que se conociera el nombre que obtuvo el primer puesto de la competencia.

Mira también: La coincidencia que une a la nueva Señorita Colombia con su antecesora Catalina Duque

Publicidad

"Bueno, mi sueño más grande es poder tener mi propia fundación donde a través de la formación musical podamos vincular a más niños y jóvenes a que tengan más acceso a oportunidades, a conseguir becas, muchísimas más oportunidades de estudio. Ese es mi propósito más grande y como señorita Valle a eso me he dedicado", dijo Mosquera para el medio Cetclic.

Las reacciones ante estas fotos que se han vuelto un fenómeno de Internet no se han hecho esperar: "Tendremos una Señorita Colombia de lujo con esta mujer tan espectacular y bella ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Valle, qué elocuencia, me encantó su presentación👏👏👏", "No está maquillada, así es su piel. Qué culpa tiene la Señorita Valle que quede más hermosa sin maquillaje", "Tiene una piel muy cuidada, preciosa", son algunos de los mensajes que se destacaron en la plataforma.

Mira también: Señorita Colombia carga jugosa suma de dinero en la cabeza: precio de la corona y premios