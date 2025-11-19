¿Hoy 19 de noviembre habrá 'Desafío'? Fecha y hora del regreso del reality

Caracol Televisión se unió a la fiebre del fútbol el pasado 18 de noviembre, cuando cedió un espacio en su horario prime para transmitir el último encuentro deportivo de la Selección Colombiana de Fútbol en este 2025. Este fue el motivo por el que no se emitió el capítulo 95 del 'Desafío' y tampoco un nuevo episodio de 'La Influencer'.

Cuándo vuelven a dar el 'Desafío del Siglo XXI'

De acuerdo con la parrilla de programación del canal, la rejilla regresa a su normalidad este 19 de noviembre. Como novedades, 'La luz de mi vida' llegará a su final, mientras que las producciones del prime regresarán a su normalidad después de la edición central de 'Noticias Caracol'.



En este sentido, se emitirá el 'Desafío del Siglo XXI' a las 8:00 p.m., seguido de 'La Influencer' a las 9:30 p.m., 'La Reina del Flow' a las 10:30 p.m. y la edición final de 'Noticias Caracol' a las 11:30 p.m.

En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

La llegada de la etapa final en el reality de los colombianos trae consigo varias novedades, entre ellas la decisión que tomó Gamma de irse voluntariamente a Playa Baja para evitar gastar el poco dinero que les queda. Leo estuvo a punto de cometer una infracción en la casa, mientras que Kevyn se quedó con la moneda dorada y la posibilidad de competir en la Máquina de Dinero por una generosa suma.



El capítulo 94 finalizó con la decisión que tomó el capitán de Neos de ponerse a sí mismo y a su pareja, Sofía, los Chalecos de Sentencia, argumentando que todos los Súper Humanos pasarán en alguna oportunidad por esa situación y añadiendo que no quiere que los demás lo perciban como alguien que le tiene miedo a esta prenda.

"Siento, y voy a aprovechar el chaleco, que de pronto el chaleco que colocamos el día de ayer, siento que no lo tomaron como de buena energía", explicó en frente de sus compañeros y también de Deisy.

