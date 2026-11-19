Las deportistas, que conquistaron a los televidentes con su participación en el ‘reality’ de Caracol Televisión, viven ahora una etapa muy diferente, marcada por la ilusión de convertirse en madres y la llegada de un nuevo integrante a sus vidas.

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Darlyn Giraldo compartió la noticia de su embarazo a través de una emotiva publicación en redes sociales, en la que expresó cómo, después de pedirle a Dios que le mostrara el camino correcto y le permitiera ver su grandeza, llegó a su vida este regalo que considera del cielo.

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“[…] Desde que llegaste a nuestras vidas, todo comenzó a tener un nuevo significado. Aún no conocemos tu rostro, pero ya imaginamos el momento de tenerte en nuestros brazos. Cada día crece nuestra ilusión, nuestros sueños y este amor tan inmenso que sentimos por ti. Hoy solo queremos decirte que te esperamos con todo nuestro corazón”, narró la exparticipante del ‘Desafío’ en el video en el que aparece posando su barriga de embarazada.

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Glock, exparticipante del ‘Desafío’, anunció su embarazo

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Por su parte, la exdesafiante del 2024, que pasó por una situación dura económica cuando terminó una relación de siete años, también sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación relacionada con su embarazo y posteriormente revelar un mensaje más personal a través de sus historias de Instagram.

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En el texto, la exparticipante contó que llevaba cerca de cinco meses guardando para ella este momento, en medio de muchos cambios y preguntas que, según expresó, había vivido en silencio. “Pude haber imaginado muchos escenarios al compartir en público la intimidad de mi embarazo, pero jamás, jamás pensé que sería de esta forma tan bonita”, escribió.

Glock también agradeció a quienes se alegraron por ella, asegurando que todavía está asimilando todo lo que está viviendo, y contó que este anuncio le ha permitido sonreír durante estos días y recibir muestras de amor y aliento. Además, dedicó unas palabras a las mujeres que son madres, a quienes calificó de maravillosas, y destacó la admiración que siente por todo lo que son capaces de hacer.

