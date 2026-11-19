La previa de la final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 ya se vive en Barranquilla con una agenda cargada de música, cultura y fútbol frente al río Magdalena. De acuerdo con los reportes oficiales de CONMEBOL, el 19 y 20 de noviembre de 2026 el Gran Malecón del Río de Barranquilla funcionará como punto de encuentro para locales y visitantes antes del partido decisivo del sábado 21 de noviembre a las 5:30 p. m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La final enfrentará a Boca Juniors, que busca su tercer título de Sudamericana tras las coronaciones de 2004 y 2005, frente a Atlético Mineiro, que disputa su segunda final consecutiva en el certamen tras alcanzar finales continentales por tercer año seguido.



Qué artistas y shows musicales estarán en la fiesta de la Sudamericana

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La programación musical de la Fiesta Sudamericana gira en torno al Avianca Stage, el escenario principal presentado por Avianca dentro del recinto ferial, donde se anuncian conciertos en vivo, DJs y presentaciones artísticas durante ambas jornadas. En los reportes de prensa sobre el evento se destaca que el cartel musical incluye propuestas del circuito urbano.

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Además de los 'shows' en el escenario principal, la agenda cultural en torno a la final contempla muestras folclóricas vinculadas al Carnaval de Barranquilla, con agrupaciones musicales como Los Hijos de Mamá Cumbé, liderada por Tato Marenco, y comparsas emblemáticas como Cumbión de Oro, Cumbiamba La Gigantona, Cipote Garabato, Fuerza Negra y Marimondas del Barrio Abajo, en una celebración que enlaza la identidad caribe con el encuentro continental.



Cómo entrar gratis a la Fiesta Sudamericana y qué requisitos piden

El acceso a la Fiesta Sudamericana en el Gran Malecón es gratuito para todo el público, pero el ingreso tiene cupo limitado, por lo que los organizadores exigen un registro previo obligatorio. Según la información difundida sobre la convocatoria, el trámite se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial de registro (registro.fiestasudamericana26.com) y los canales oficiales de CONMEBOL.

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Al completar el formulario en línea, los asistentes deben seleccionar si desean asistir a una o ambas jornadas del evento y diligenciar sus datos personales básicos, entre los que se solicitan documento de identidad, nombre, apellido, correo electrónico, número de celular y país.

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Cuál es el horario y qué actividades hay en el Gran Malecón

La Fiesta Sudamericana se desarrollará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre de 2026 en el horario de 5:00 p. m. a 12:00 a. m. en el sector del Pabellón de Cristal y áreas del Gran Malecón frente al río Magdalena. Dentro del espacio se habilitan distintas zonas temáticas pensadas para familias y aficionados que quieran vivir la previa del partido.

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Dónde se juega la final y cómo se sigue la transmisión

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El partido entre Atlético Mineiro y Boca Juniors se jugará el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 5:30 p. m. (hora Colombia) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. De acuerdo con los reportes de Noticias Caracol / Gol Caracol, la transmisión del encuentro para territorio colombiano está a cargo de ESPN y DirecTV Sports.