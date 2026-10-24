Artistas de ‘La Reina del Flow en Concierto’ muestran imágenes inéditas de la gira

Y es que la gira de ‘La Reina del Flow en Concierto’ no solo ha estado marcada por la música, las coreografías y la euforia del público, sino que detrás del escenario, los actores también han vivido experiencias que reflejan la amistad y la conexión que han construido durante esta aventura.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue el que compartió Kevin Bury, que le dio vida a Cris Vega en la serie y quien mostró un video de una experiencia que vivió junto a sus compañeros en Canarias, España.

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Según relató el actor, mientras mostraba un video a las cámaras de Caracolv.com, alguien del equipo de logística les comentó que podían saltar un pequeño muro para acercarse a las personas que llevaban tiempo haciendo fila para ingresar al lugar del concierto, y la idea terminó convirtiéndose en una sorpresa para los seguidores.

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“Nos saltamos ese muro y ahí empezamos a gritar con la gente, a cantar”, recordó Kevin al explicar cómo se acercaron a los fanáticos antes de la presentación.





El actor destacó que fue una experiencia especial, pues las personas que esperaban para entrar no se imaginaban que tendrían la oportunidad de compartir ese momento con algunos de los protagonistas de la producción. Aunque el encuentro fue breve, la reacción del público y la cantidad de personas que estaban esperando quedaron registradas en el video que mostró durante la conversación.

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Majo Vargas mostró celebración con actores de ‘La Reina del Flow’ después de un concierto

Por su parte, la actriz, que tiene una hermana famosa, compartió un video en el que el elenco se reunió para comer y celebrar el éxito de su presentación. En las imágenes, se pueden ver como todos saltan y cantan después de dejarlo todo en el escenario.

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Para Majo, ese video representa algo más que un simple recuerdo: es el reflejo de una familia. Y es que La actriz destacó que, incluso después de jornadas de trabajo y de pasar varias semanas viajando por España, el elenco encontraba la manera de permanecer unido.

La protagonista también explicó que esos encuentros espontáneos se convirtieron en parte importante de la experiencia, pues les permitieron fortalecer sus vínculos más allá de las presentaciones musicales.

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Jay Torres mostró cómo quedó Kevin Bury después de cortarle la barba

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Las imágenes inéditas también dejaron espacio para las anécdotas y las bromas entre compañeros. Jay Torres, que aclaró si es familiar de Carlos Torres (Charly Flow, en la serie), recordó el momento en que se animó a cortarle la barba a Kevin Bury.

Entre risas, Jay aseguró que también podía desempeñarse como barbero y bromeó sobre el resultado de su trabajo. Incluso invitó a los seguidores a etiquetarlo si consideraban que Kevin había quedado bien después del corte.