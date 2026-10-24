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Majo Vargas y más de 'La Reina del Flow' muestran imágenes inéditas de la gira

Kevin Bury, Jay Torres y María José Vargas, de 'La Reina del Flow en Concierto', compartieron momentos icónicos que han capturado con sus celulares, en medio de la gira de conciertos.

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Artistas de ‘La Reina del Flow en Concierto’ muestran imágenes inéditas de la gira

Kevin Bury, Jay Torres y María José Vargas compartieron momentos icónicos que han capturado con sus celulares, en medio de la gira de conciertos por varias partes de Europa y de Latinoamérica.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Majo Vargas
Foto: Caracol Internacional