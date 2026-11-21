Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han construido una familia junto a sus dos hijos, Máximo y Dómenic. Sin embargo, detrás de la relación que hoy mantienen, la pareja ha atravesado momentos difíciles que pusieron a prueba su vida familiar. Uno de ellos ocurrió durante una etapa complicada del cantante, marcada por los excesos y una situación que terminó convirtiéndose en un llamado de atención.

En Se Dice de Mí, el artista y su familia recordaron algunos de esos episodios, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de la mamá de Pipe, quien reveló que apoyó a Luisa cuando tomó la decisión de salir de la casa junto a sus hijos, pues consideraba que el cantante necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos.

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Mamá de Pipe Bueno apoyó a Luisa Fernanda W para que se fuera con sus hijos

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La mamá del cantante recordó que hubo un momento en el que Pipe atravesaba una situación complicada y que, ante lo que estaba ocurriendo, consideró necesario que Luisa se alejara junto a los pequeños: "Yo ese día apoyé a Luisa y le dije: 'Sí, váyase, váyase', porque es que él ese día tenía que darse cuenta, eso no podía continuar", contó durante la entrevista.

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Para ella, aquella decisión podía representar un punto de quiebre para su hijo, quien necesitaba reconocer que su comportamiento estaba afectando su entorno familiar. También consideró que lo ocurrido fue una especie de llamado de atención para que el intérprete cambiara algunas de sus conductas.

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La mamá del artista recordó que posteriormente le tocó presenciar el momento en que Pipe se dio cuenta de que Luisa y sus hijos ya no estaban en casa: "Y me tocó ver ese despertar del vuelto nada, ¿dónde está Luisa, dónde están mis hijos? Y yo, Pipe, no están", relató.

Yeison Jiménez hizo reflexionar a Pipe Bueno sobre su vida

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Durante la conversación también se recordó otro episodio que impactó profundamente al cantante: la muerte de su amigo y colega, el artista Yeison Jiménez, junto a otras cinco personas en un accidente en su avioneta el 10 de enero del 2026.

Pipe recibió la noticia mientras estaba en su casa y quedó completamente afectado al conocer lo sucedido. La situación también tuvo un impacto en su hijo Máximo, quien pensó que algo le había ocurrido a su papá y tuvo una crisis.

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El cantante reconoció que aquella pérdida lo llevó a cuestionarse sobre el rumbo que estaba tomando su vida y los comportamientos que estaba teniendo. Incluso habló de un profundo arrepentimiento por situaciones del pasado.

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