Hija de Yeison Jiménez lo recordó en el Día de Muertos: “ese último abrazo”

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 y, aunque han pasado casi 10 meses de su partida, su familia sigue recordándolo en cada oportunidad que tiene. Así lo hizo su hija mayor, Camila, quien compartió un conmovedor texto en sus redes.

Lee más: Familia de Yeison Jiménez despide al padre de Sonia Restrepo con emotivo mensaje



Hija de Yeison Jiménez lo recuerda en el Día de Muertos

Publicidad

La joven de 15 años compartió una historia en Instagram; allí se ve un altar con flores de cempasúchil, luces encendidas y un portarretrato con una fotografía del ‘Aventurero’ usando su distintivo sombrero, gafas oscuras y las joyas que lo caracterizaban.

Publicidad

Allí escribió: “Te amo con todo mi corazón, papá. Hoy, en este Día de Muertos, te recuerdo más que nunca”. Además, continuó recordando sus últimos momentos juntos: “Parece que fue ayer cuando estabas aquí y nos dimos ese último abrazo en la finca; y aunque el tiempo pase, tu ausencia sigue doliendo. Te extraño infinitamente y daría lo que fuera por volver a verte, abrazarte y decirte cuánto te amo. Siempre y para siempre en nuestros corazones”.



Hija de Yeison Jiménez y su hermana lo recordaron en el Día de Muertos

También compartió un video tomado durante un concierto en el que los dos están abrazados y él le da un beso en la frente; este lo acompañó con el texto “Te amo”. Finalmente, publicó un video en el que se puede leer que es el primer año del cantante en el Día de Muertos y pide que “no lo dejen solito”.

Publicidad

Por otro lado, la hermana de Yeison Jiménez también compartió la misma imagen; sin embargo, ella no la acompañó con un texto, sino con la canción ‘Nuestro Juramento’ de Julio Jaramillo, específicamente en el fragmento que dice: “Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más”.

Lee más: Alan Ramírez reveló el consejo que le dio Yeison Jiménez y que lo marcó

Publicidad

¿Qué es el Día de Muertos y cuándo se celebra?

Según la Unesco, el Día de Muertos representa el regreso temporal de las ánimas al mundo de los vivos para convivir con sus familias y disfrutar de la esencia de los alimentos en los altares dedicados en su honor.

Publicidad

La misma organización explica que esta tradición nace del sincretismo entre los rituales católicos traídos por los españoles y las conmemoraciones prehispánicas de pueblos originarios como los mexicas, mixtecas, zapotecas, entre otros. Al coincidir con el fin del ciclo agrícola del maíz, estos pueblos adaptaron su veneración al calendario cristiano. Aunque se originó en México, con el tiempo la celebración se ha ido adaptando y resonando en otras culturas y países.

Celebrado entre finales de octubre y principios de noviembre, el Día de Muertos organiza la llegada de las almas según su edad y la causa de su muerte:

