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Hija de Yeison Jiménez y su hermana lo recordaron en el Día de Muertos

Por medio de sus redes sociales, Lina Jiménez, hermana del ‘Aventurero’, también compartió una publicación, al igual que su sobrina, en la que recordaron su vida y lo mucho que extrañan al intérprete.

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Hija de Yeison Jiménez lo recordó en el Día de Muertos: “ese último abrazo”

Por medio de sus redes sociales, Lina Jiménez, hermana del ‘Aventurero’, también compartió una publicación, al igual que su sobrina, en la que recordaron su vida y lo mucho que extrañan al intérprete.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Hija de Yeison Jiménez lo recordó en Día de Muertos
Hija de Yeison Jiménez lo recordó en Día de Muertos
Foto: Instagram @yeison_jimenez