Santiago Bejarano y Adriana Betancur relatan sus experiencias en el Día mundial del trasplante

El 27 de febrero se celebra el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. Por este motivo, Santiago Bejarano y su esposa Julia Salazar estuvieron en Día a Día para contar su testimonio.

Santiago reveló cómo ha cambiado la vida de su esposa, ya que al comienzo estaba muy deteriorada, pero luego de casi esperar dos años un donador logró recibir la gran noticia de que habían encontrado un riñón para ella.

"Duró 10 años sin saber qué enfermedad presentaba, tenía dolores, malestar, mareos, le realizaron exámenes y no sabía qué era, hasta que los dos encontraron un médico y este le dijo que su problema era renal y que necesitaba un trasplante", contó Bejarano.

Julia Salazar habló sobre su situación actual y cómo siempre tuvo fe ante la situación que se le presentó años atrás: "Uno recuerda mucho la fecha de su operación, es como un cumpleaños. Fue el 2 de junio de 2012, ya cumplí mis 10 años… para mí es algo increíble, es un milagro".

"Cuando nuestra hija tenía 4 años, yo empecé a sentirme mal, se me fue disminuyendo el ánimo, la energía, entonces empecé a investigar qué me podía pasar… Llegué finalmente a donde un nefrólogo y por medio de un tac se dieron cuenta que mis riñones no tenían un tamaño normal", narró Salazar.

La pareja de esposos contó que la hermana de Julia planeaba ser la donante, pero esto no pudo ser posible porque no resultó siendo compatible. Por esta razón, Julia tuvo que estar dos años en lista de espera, hasta que por fin logró recibir su trasplante de riñón y en este momento se encuentra muy bien de salud.

El testimonio de Adriana Betancur

Por su parte, la presentadora Adriana Betancur dijo que de nuevo va a entrar en lista de espera, dado que en 2014 recibió su trasplante de riñón y luego de siete años su cuerpo lo empezó a rechazar, sin embargo, en este momento se encuentra bien, pero preparándose para poder estar perfecta cuando llegue el momento.

Adriana reveló que al principio fue asintomática y ya cuando se dio cuenta sus riñones funcionaban solo al 3 %. Todo inició cuando por cuenta propia decidió hacerse unos exámenes de rutina y la creatinina le salió alterada.

"Me realizaron una biopsia y el nefrólogo de ese momento me diagnosticó la enfermedad de Lupus. Yo empecé a leer sobre esto y pensaba: esto no coincide con lo que tengo", comentó Betancur.

La comunicadora estaba en Medellín, se sintió muy mal y asistió a donde otro médico que volvió a leer la biopsia. Allí se dio cuenta que realmente sufría de una enfermedad autoinmune y no Lupus.

¿Qué dicen los expertos?

Paola García la presidenta de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos estuvo también invitada en Día a Día para hablar sobre los mitos alrededor del trasplante: "No existe una prelación en la lista de espera como bien dijo la paciente, no hay un orden específico en la lista, tú puedes entrar y demorarte 1 mes, 6 meses o dos años".

"El tráfico de órganos en Colombia no existe, no hay una demanda o un caso reportado, ni ningún tipo de denuncia. Sin embargo, en otros países sí se ha reportado el tráfico, que le ha costado la vida a varias personas", agregó.



Día mundial del trasplante de órganos y tejidos

El trasplante de órganos y tejidos permite salvar miles de vidas o recuperar la calidad de vida de quienes lo reciben. Según cifras reveladas por el Instituto Nacional de Salud (INS), para el último año en Colombia se han realizado 1.190 trasplantes y para el 2022 este proceso aumentó en un 21.1 % comparado con las cifras del 2021.

El riñón, hígado, corazón y pulmón, fueron los órganos más trasplantados en Colombia durante el 2021. Por su parte, el riñón es el órgano más demandado en el país. La lista de espera para este órgano aumentó un 17% en el último año y actualmente 3.328 personas están a la espera de recibir uno. Después de riñón, el segundo órgano más demandado es el corazón, luego le sigue el hígado.