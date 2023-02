Brendan Fraser recibió, con la voz entrecortada y lágrimas, el premio a mejor actor en los SAG 2023

Brendan Fraser se llevó todos los aplausos y miradas tras recibir el premio en la categoría de mejor actor en la 29ª edición de los premios SAG, que se celebró en la noche del 26 de febrero, pues en su discurso de aceptación de la estatuilla por su papel en ‘The Whale’ se mostró muy conmovido e incluso lloró.

El estadounidense de 54 años sigue cosechando triunfos y durante la ceremonia de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, que tuvo lugar en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, logró llevarse uno de los premios más importantes de la noche por su gran interpretación de un hombre con obesidad mórbida en la cinta de Darren Aronofsky.

Durante su discurso al subir por la estatuilla de la cinta que marcó su renacer en la industria cinematográfica y en Hollywood , el protagonista de 'Dioses y monstruos' recordó sus inicios en la actuación y con la voz entrecortada y una evidente emoción, conmovió al público con sus palabras.

También expresó su gratitud por poder darle vida al hombre en el que está basada la historia, Samuel Hunter, que a su vez escribió una obra de teatro basada en su lucha real contra la obesidad; así describió Fraser al personaje:

“Es alguien que navega en una balsa de remordimientos, pero en un mar de esperanza. Yo he estado en ese mar, he surfeado esa ola últimamente, ha sido poderoso y bueno. Pero esa ola también me arrastró directo a las profundidades del océano, me arrastró la cara por el fondo y me desperté en una playa extraña, en un mundo distinto, preguntándome dónde estoy ahora”.

Adicionalmente, envió un mensaje para todos los actores que quieren consolidar su carrera en la industria del cine y la televisión.

“Créanme: si aguantan ahí, poniendo un pie delante del otro, llegarán a donde tienen que llegar. Sean valientes. Sin el amor de mis hijos, Griffin, Holden y Lealand, y su supermamá, Afton, y mi representante Joanne Colonna y la claridad y la calma que me da mi chica, Jeanne (Moore), no estaría aquí hoy. Muchas gracias a todos”.

