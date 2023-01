Brendan Fraser recibió conmovedor premio al Mejor Actor en los Critics Choice Awards

'The Whale', dirigido por Darren Aronofsky, es el reciente film donde Brendan Fraser destacó por su increíble actuación en la que interpretó a Charlie, un hombre obeso que lucha por recuperar el amor de su hija. Así mismo, fue la oportunidad para que este actor volviera al ruedo después de varios años turbulentos en su vida que los ausentaron de los escenarios del cine y la televisión.

Aunque Fraser no obtuvo ningún premio en los Globo de Oro, su camino hacia el reconocimiento en los premios Óscar está cada vez más cerca, gracias a su más reciente título como el Mejor Actor en los Critics Choice Awards, espacio en el que ofreció unas emotivas palabras con las que los asistentes celebraron de pie la valentía del reconocido actor de 'La Momia'.

Brendan subió al escenario bastante conmovido, así mismo, no pudo detener su llanto y comenzó su discurso agradeciendo a Darren Aronofsky, quien fue su director en 'La Ballena': "Estaba en el desierto y probablemente dejé un camino de migajas de pan, pero me encontraste y como todos los mejores directores, me mostraste hacía dónde ir para llegar a donde necesitaba estar".

"Si tú, como Charlie, a quien interpreto en esta película, de alguna forma luchas contra la obesidad o solías pensar como si estuvieras en un mar oscuro, quiero que sepas que tú también puedes tener este regalo, simplemente levántate y ve a la luz, cosas buenas sucederán.": fue la contundente frase con la que cerró el icónico actor. Con estas palabras los asistentes a la 28ª versión que premia a lo mejor de la industria cinematográfica le demostraron sus sentimientos a Fraser.

