Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Capítulo 76 Yo Me Llamo
'En Qué Lío Me Metí'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 76 Yo Me Llamo : los minis dieron clases para ser mejor persona

La recta final se acerca y, por eso mismo, los minis se tomaron enserio el papel de consejeros y dieron toda clase de tips: para conquistar y ser mejor amigo. Enseñaron cómo enamorar a Amparo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:24 min
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 9 de noviembre completo y gratis
Yo Me Llamo - Capítulo 76: los minis dieron clases para ser mejor persona
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 6 de noviembre completo y gratis
1:06:02
Capítulo 75
los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 5 de noviembre completo y gratis
1:03:18
Capítulo 74
Amparo y Aurelio estaban jugando y el lobo perdió la cola
plantilla 1280 x 720 (16).png
1:06:32
Capítulo 73
Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 9 de noviembre completo y gratis
1:06:24
Capítulo 76
los minis dieron clases para ser mejor persona

Capítulo 76 Yo Me Llamo : los minis dieron clases para ser mejor persona

La recta final se acerca y, por eso mismo, los minis se tomaron enserio el papel de consejeros y dieron toda clase de tips: para conquistar y ser mejor amigo. Enseñaron cómo enamorar a Amparo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 6 de noviembre completo y gratis
1:06:02
Capítulo 75
los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 5 de noviembre completo y gratis
1:03:18
Capítulo 74
Amparo y Aurelio estaban jugando y el lobo perdió la cola
plantilla 1280 x 720 (16).png
1:06:32
Capítulo 73
Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 3 de noviembre completo y gratis.
1:06:06
Capítulo 72
Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 30 de octubre completo y gratis.
1:06:08
Capítulo 71
Elder Dayán y César Escola le compusieron trovas a Amparo
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 29 de octubre completo y gratis
1:03:40
Capítulo 70
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 9 de noviembre completo y gratis
1:06:24
Capítulo 76
los minis dieron clases para ser mejor persona