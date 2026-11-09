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Capítulo 76 Yo Me Llamo
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Capítulo 76 Yo Me Llamo : los minis dieron clases para ser mejor persona
La recta final se acerca y, por eso mismo, los minis se tomaron enserio el papel de consejeros y dieron toda clase de tips: para conquistar y ser mejor amigo. Enseñaron cómo enamorar a Amparo.
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Capítulo 76 Yo Me Llamo : los minis dieron clases para ser mejor persona
1:06:24 min
Yo Me Llamo - Capítulo 76:
los minis dieron clases para ser mejor persona
1:06:02
Capítulo 75
los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños
1:03:18
Capítulo 74
Amparo y Aurelio estaban jugando y el lobo perdió la cola
1:06:32
Capítulo 73
Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario
1:06:24
Capítulo 76
los minis dieron clases para ser mejor persona
Capítulo 76 Yo Me Llamo : los minis dieron clases para ser mejor persona
La recta final se acerca y, por eso mismo, los minis se tomaron enserio el papel de consejeros y dieron toda clase de tips: para conquistar y ser mejor amigo. Enseñaron cómo enamorar a Amparo.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
9 de Noviembre, 2026
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1:06:02
Capítulo 75
los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños
1:03:18
Capítulo 74
Amparo y Aurelio estaban jugando y el lobo perdió la cola
1:06:32
Capítulo 73
Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario
1:06:06
Capítulo 72
Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final
1:06:08
Capítulo 71
Elder Dayán y César Escola le compusieron trovas a Amparo
1:03:40
Capítulo 70
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
1:06:24
Capítulo 76
los minis dieron clases para ser mejor persona
Yo Me Llamo
Capítulo 75 Yo Me Llamo : los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños
Yo Me Llamo
Capítulo 74 Yo Me Llamo : Amparo y Aurelio estaban jugando y el lobo perdió la cola
Yo Me Llamo
Capítulo 73 Yo Me Llamo : Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario
Yo Me Llamo
Capítulo 72 Yo Me Llamo : Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final
Yo Me Llamo
Capítulo 71 Yo Me Llamo : Elder Dayán y César Escola le compusieron trovas a Amparo
Yo Me Llamo
Capítulo 70 Yo Me Llamo : los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
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