Karol G se quebró en concierto y sorprendió con nueva canción: "Ya lo superé"

Carolina Giraldo volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales mientras realiza su gira 'Tropitour: viajando por el mundo'. Aunque la colombiana había sido noticia recientemente por el incómodo momento que vivió junto a un fanático en el escenario, volvió a dar de qué hablar al lanzar una emotiva canción.

El hecho tuvo lugar en Washington. Allí, 'La Bichota' se mostró emocionada de reencontrarse nuevamente con sus fanáticos y hasta lloró mientras agradecía ante el cariño que le expresaron en el exterior.



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"De verdad me siento supremamente agradecida por el amor que me dan siempre. Yo siento que cuando yo me paro en este escenario yo vivo como una realidad diferente, como que ustedes me demuestran que me quieren de verdad, que me apoyan, que me acompañan. Gracias", explicó con la voz entrecortada.

Durante la misma presentación, la intérprete de temas como 'Cairo', 'Mi cama' y 'Gatúbela' presentó también su nueva canción, la cual hará parte de su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'. Frente a miles de asistentes, la colombiana emocionó con la letra.



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Letra de la canción que Karol G lanzó en Washington

No sé a quién le miento,

si se me nota que todavía está,

y que todavía siento,

últimamente estoy saliendo más,

pero no me divierto,

si me ven sonriendo,

es porque aparento

No sé a quién le miento,

subiendo historias como si estuviera en mi mejor momento

pero todo el que me conoce bien sabe que estoy fingiendo,

por fuera sonriendo,

por dentro muriendo,

si lo ven díganle que estoy bien,

que nunca he estado mejor,

que ya lo superé,

aunque él sabe que no,

solo ve y dígale que sané,

que por fin lo olvidé

Miéntanle por favor.

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Aunque la canción no ha salido oficialmente, pues la paisa informó que todo el álbum verá la luz el próximo 7 de agosto, muchos fanáticos han empezado a relacionar este proyecto con la ruptura que ella tuvo con Feid. La pareja confirmó en diciembre de 2025 que habían tomado la decisión de terminar; sin embargo, no dio mayores detalles.

De hecho, hace poco se conocieron una fotografías de Feid en Mallorca, España, donde se le ve acompañado de una mujer, que sería su nueva pareja sentimental.

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