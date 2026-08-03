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Letra de la nueva canción de Karol G: hace parte de 'No me arrepiento de sentir tanto' - CaracolTV

Karol G aprovechó su concierto en Washington para lanzar una nueva canción, que haría parte de su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'. Según fans, este tema estaría dedicado a su ex Feid.

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Karol G se quebró en concierto y sorprendió con nueva canción: "Ya lo superé"

A meses de confirmar su ruptura con Feid, la colombiana sorprendió en su concierto en Washington con un nuevo tema, que haría parte de su álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Karol G cantó el Washington su nuevo tema de 'No me arrepiento de sentir tanto'.
Karol G cantó el Washington su nuevo tema de 'No me arrepiento de sentir tanto'.
Foto: AFP.