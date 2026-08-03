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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras recibir las fotos de su esposo, María decide dormir separada de él y después de que Fernando le pide explicaciones, ella le dice que tiene pruebas de que él pasó la noche con Soraya.

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María está molesta con Luis Fernando y le confiesa la razón

Tras recibir las fotos de su esposo, María decide dormir separada de él y después de que Fernando le pide explicaciones, ella le dice que tiene pruebas de que él pasó la noche con Soraya.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de ago, 2026
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