En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras recibir las fotos de su esposo, María decide dormir separada de él y después de que Fernando le pide explicaciones, ella le dice que tiene pruebas de que él pasó la noche con Soraya.
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María está molesta con Luis Fernando y le confiesa la razón
Tras recibir las fotos de su esposo, María decide dormir separada de él y después de que Fernando le pide explicaciones, ella le dice que tiene pruebas de que él pasó la noche con Soraya.