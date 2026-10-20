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Qué candidata de Miss Universo renunció a su puesto a tan solo días del certamen de belleza

Tras un acuerdo entre la reina de belleza Sophia Osako y la dirección del concurso nacional, se determinó que cederá su lugar a otra candidata para que represente a la República Checa en el certamen.

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Candidata a Miss Universo renunció un mes después de ser coronada

Tras un acuerdo entre la reina de belleza Sophia Osako y la dirección del concurso nacional, se determinó que cederá su lugar a otra candidata para que represente a la República Checa en el certamen.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 20 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Sophia Maria Osako
Sophia Maria Osako
Foto Instagram: @sophiamosako