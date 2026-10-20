Candidata a Miss Universo renunció un mes después de ser coronada

El mundo de los concursos de belleza se encuentra sorprendido tras el reciente anuncio oficial de Sophia Maria Osako, ganadora de la corona de Miss Universe Czech Republic 2026, quien comunicó formalmente que no participará en la edición número 75 del certamen internacional, la cual se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en Puerto Rico.

Cuáles fueron los motivos de la salida de Sophia Maria Osako

A través de un comunicado emitido desde Praga, la organización confirmó la noticia y reveló las palabras textuales de la modelo sobre esta sorpresiva decisión que ha dado de qué hablar en el entretenimiento internacional.

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“Representar a la República Checa es un gran honor y una gran responsabilidad. Después de cuidadosa consideración de todas las circunstancias, he decidido pasar la participación en la competencia internacional a otra candidata”, expresó la reina de belleza.

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Asimismo, Osako aclaró que su enfoque actual cambió de rumbo debido a nuevas metas profesionales y personales.





“Me gustaría dedicarme plenamente al desarrollo y representación de la marca Miss Universe en la República Checa, al tiempo que dejo espacio para otros proyectos que han entrado recientemente en mi vida”, dijo Sophia Maria Osako.

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Cuándo se conocerá a la nueva representante de la República Checa

A pesar de la baja de Sophia Maria Osako en la competencia internacional, la delegación checa sigue firme en el certamen. La organización nacional confirmó que el misterio sobre quién portará la banda en tierras boricuas se resolverá muy pronto.

El nombre de la nueva representante que asumirá el reto en la edición de aniversario de Miss Universe se anunciará oficialmente este 21 de octubre de 2026, durante una rueda de prensa que tendrá lugar en el histórico Palacio Lobkowicz, ubicado en el Castillo de Praga.

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Quién es la Miss Universo Colombia que representará el país en el certamen de belleza

María Alejandra López Pérez es la representante de Colombia en Miss Universo 2026. La modelo y reina de belleza, nacida en Pereira, Risaralda, fue coronada el 10 de octubre de 2026 como Miss Universe Colombia. Con 32 años y formación en Ingeniería Industrial, cuenta con experiencia en concursos de belleza y tendrá la misión de representar al país en la edición número 75 del certamen.

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Qué países debutarán en la edición 75.º de Miss Universo

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Miss Universo 2026 contará con la participación de países y territorios que debutarán en el certamen de belleza. Entre las nuevas delegaciones se encuentran República del Congo, San Martín, Sudán del Sur y Uganda, cuyas representantes tendrán la oportunidad de competir por primera vez por la corona.

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Cuándo es el Miss Universo 2026

Miss Universo 2026 se celebrará el próximo martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Esta edición conmemorará el 75.º aniversario del certamen de belleza más reconocido del mundo y reunirá a candidatas de diferentes países que competirán por la corona. La gala se transmitirá a las 7:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos, y elegirá a la sucesora de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.