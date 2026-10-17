María Alejandra López, Miss Universe Colombia, se va a casar: quién es su prometido

La actual Miss Universe Colombia, María Alejandra López, sorprendió al revelar que llegará al altar con su novio, Vicente Saavedra, con quien lleva dos años de relación. Durante una entrevista con ‘La Red’, la reina de belleza habló de su compromiso y mostró ante las cámaras el anillo que recibió.

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“Bueno, mi gente, nos comprometimos por fin”, expresó la modelo en La Red, quien también destacó lo que ha significado esta relación en su vida. “Dios me hizo esperar muchos años, estos 13 años... y me está premiando con todo, con una pareja maravillosa”, afirmó, al referirse al largo camino que ha recorrido para cumplir sus sueños.

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¿Quién es el novio de María Alejandra López, Miss Universe Colombia?

Vicente Saavedra es de origen puertorriqueño y se dedica al management y la consultoría, según la información que comparte en su perfil de Instagram, donde cuenta con alrededor de 328 mil seguidores.



En sus redes sociales publica fotografías relacionadas con su estilo de vida y momentos de su entorno familiar. Allí también muestra a sus tres hijas, a quienes María Alejandra López se refirió con especial cariño durante la entrevista.

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“Llevo dos años con mi pareja y tenemos tres hijas maravillosas que ya yo las considero mías”, contó la reina de belleza, quien dejó ver que ha construido un vínculo cercano con las niñas.

La conexión de la modelo con Puerto Rico también ha sido significativa desde que inició su relación. “Yo me siento ya como otra mujer boricua”, comentó durante la conversación con ‘La Red’.

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Vicente Saavedra también la acompaña en su carrera

Además de ser su pareja, Saavedra cumple un papel importante en el ámbito profesional de María Alejandra López. La reina explicó que él también trabaja como su mánager y la acompaña en este momento clave de su trayectoria.

“Mi pareja, que es mánager, también está detrás de todo esto ayudando a que todos brillemos”, señaló la Miss Universe Colombia, al hablar del respaldo que ha recibido durante su camino en los concursos de belleza.

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Aunque Saavedra comparte distintos aspectos de su vida en Instagram, por ahora no se observan publicaciones junto a la reina de belleza en el perfil mencionado. La pareja, sin embargo, confirmó su compromiso durante la entrevista, en la que María Alejandra habló con entusiasmo de esta nueva etapa personal.

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