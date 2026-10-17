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María Alejandra López, Miss Universe Colombia, se va a casar: quién es su prometido - CaracolTV

La nueva Miss Universo Colombia revela que, tras dos años con su pareja, llegará al altar con su novio, quien es boricua. Además, responde a las críticas que recibe por su edad, su carrera en los reinados y su cambio físico.

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María Alejandra López, Miss Universe Colombia, se va a casar: quién es su prometido

La nueva Miss Universo Colombia revela que, tras dos años con su pareja, llegará al altar con su novio, quien es boricua. Además, responde a las críticas que recibe por su edad, su carrera en los reinados y su cambio físico.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 17 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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