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La actriz María Lara, de La Saga, fue mamá soltera a los 49 años y quiere tener otro hijo a los 51

La actriz María Lara sueña con volver a ser madre a los 50 o 51 años, ante las cámaras de La Red, la mujer reflexionó sobre la maternidad y los mitos que ha descubierto las últimas semanas.

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María Lara, de La Saga, fue mamá soltera a los 49 y quiere repetir a los 51 años

La actriz María Lara sueña con volver a ser madre a los 50 o 51 años, ante las cámaras de La Red, la mujer reflexionó sobre la maternidad y los mitos que ha descubierto las últimas semanas.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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