María Lara, de La Saga, fue mamá soltera a los 49 y quiere repetir a los 51 años

La actriz María Lara se sinceró sobre su experiencia como madre soltera y rompió con los mitos de la maternidad, revelando las dificultades del proceso, el insomnio y los retos de no contar con una pareja. Sin embargo, a pesar de lo exigente que ha sido esta etapa, la artista sorprendió al confesar sus deseos de agrandar la familia en un futuro cercano.

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¿María Lara tendrá otro bebé a los 50 o 51 años?

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Aunque actualmente enfrenta sola las largas noches y los cuidados diarios de la crianza, María califica la maternidad como la experiencia más bonita que ha tenido como mujer. Por esta razón, la actriz no descarta la posibilidad de quedar embarazada nuevamente en un año y medio, cuando tenga entre 50 y 51 años. "Yo me embarazaría felizmente en año y medio, o sea, yo me recuperaría y me embarazaría felizmente", afirmó la actriz sobre sus anhelos de repetir la experiencia.





A pesar de su entusiasmo, la artista reconoce que la decisión requiere evaluar detalladamente la logística familiar y económica, dado que ella asume tanto el rol del hogar, como el de proveedora principal:"Lo que pasa es que la vida tiene ciertas mecánicas que no son tan fáciles, porque en este caso yo soy el ama de casa, el mismo papá que le toca salir a trabajar también. Entonces, yo no sé si me le mide al segundo estando sola, pero me encantaría tener un segundo hijo", explicó.

Sinceridad sobre la crianza y el regreso al trabajo

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La actriz de 'La Saga' también habló con honestidad sobre los desafíos emocionales de los primeros días, el llanto por el efecto de los medicamentos tras la cesárea, los temores al reflujo y la falta de sueño. Igualmente, desacreditó la idea de que el instinto maternal lo resuelve todo, catalogándolo como un proceso de aprendizaje diario.

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En cuanto a su vida laboral, aunque inicialmente planeaba retomar sus actividades en noviembre, admitió entre risas que ahora quisiera volver a trabajar cuando su hijo se case. No obstante, cuenta con la ventaja de poder asistir a sus jornadas de trabajo junto a su bebé y con la ayuda de una persona para cuidarlo mientras comparte tiempo con él.

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