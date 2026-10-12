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Ómar Pérez: cuál era la cábala que tenía antes de cada partido de fútbol

La verdadera fuerza del exjugador cardenal en sus días de gloria radicaba en una superstición que pocos conocían. En ‘Historias con Ritmo’, reveló cuál objeto era indispensable para salir a la cancha.

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Ómar Pérez tenía una curiosa cábala antes de cada partido: era indispensable

La verdadera fuerza del exjugador cardenal en sus días de gloria radicaba en una superstición que pocos conocían. En ‘Historias con Ritmo’, reveló cuál objeto era indispensable para salir a la cancha.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ómar Pérez en entrevista de 'Historias con Ritmo' de Caracol Televisión
Ómar Pérez tenía una curiosa cábala antes de cada partido: era indispensable
Foto: Caracol Televisón