Ómar Pérez tenía una curiosa cábala antes de cada partido: era indispensable

Detrás de las grandes gestas del fútbol y de las figuras que marcan una época, siempre hay pequeños rituales o supersticiones que impulsan la seguridad de los jugadores a la hora de salir al juego.

Capítulo completo: Ómar Pérez SIN FILTRO: el infarto que sufrió, Junior, Millonarios y Riquelme



Cuál era el talismán de Ómar Pérez cuando era jugador de Santa Fe

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Ómar Pérez, uno de los referentes más emblemáticos y multicampeón del equipo Independiente Santa Fe, reveló en una emotiva charla para el podcast ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión, ese secreto que tuvo guardado sobre su preparación antes de cada compromiso.

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Lejos de las rutinas convencionales o los estiramientos de rigor, la verdadera fuerza del argentino radicaba en una cábala infaltable: usar un mismo bóxer para cada partido.

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Durante la entrevista, el histórico ‘10’ confesó que guardaba una sola prenda interior destinada exclusivamente para los días de juego, convirtiéndola en su amuleto indispensable dentro del camerino.

“Si me faltaba eso, sentía que me faltaba una pierna”, aseguró entre risas Pérez, dejando en claro el enorme peso psicológico y la fe que le depositaba a este curioso hábito. Esta revelación deja ver el lado más humano y supersticioso de un ídolo que, más allá de su calidad técnica con el balón, confiaba en sus cábalas para saltar al terreno de juego listo para hacer historia.

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Por qué Omar Pérez se retiró del fútbol

El ahora entrenador de fútbol tuvo el fin de su historia como jugador en las ligas profesionales cuando sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla que, sumada a su edad de 37 años, hizo que los médicos y el propio jugador consideraran inviable continuar con el alto rendimiento deportivo.

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Tras una década dorada en Independiente Santa Fe, donde ganó 9 títulos, incluyendo la Copa Sudamericana 2015 y la Suruga Bank 2016, dio por terminada su trayectoria en el campo para radicarse en Bogotá con proyectos personales y empresariales.

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